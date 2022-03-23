Водителям в Украине упростили правила: что изменилось в период военного положения

Изменения для водителей, принятые Кабмином, будут действовать только на период военного положения

Соответствующее решение Кабмин принял 22 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В период военного положения водителям в Украине, имеющим права только на вождение легковых автомобилей, разрешили управлять грузовиками.

Об этом говорится в постановлении правительства № 348 от 22 марта.

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Решение принято из-за дефицита водителей грузовиков после вторжения РФ в Украину.

"Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В", — говорится в постановлении.

В чем особенности одной и другой категории?

Категория B — права на вождение автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, а количество сидячих мест, кроме водительского сиденья, — не более восьми.

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Категория С — права на перевозку грузов автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 7500 килограммов, С1 — от 3500 до 7500 килограммов.

Что будет с ценами на бензин?

В апреле бензин и дизельное горючее, скорее всего, подорожают за счет логистики примерно на 2 грн/л.

По мнению заместителя директора научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, при прекращении боевых действий в Украине мировые цены на нефть могут упасть ниже 80 долл./баррель, а затем и цены нефтепродуктов постепенно вернутся на довоенный уровень — ниже 30 грн/л.

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А вот директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн считает, что рынок остается непредсказуемым и волатильным.

Напомним, что в Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы, чтобы избежать утечки информации о перемещении украинских военных и сил ТрО.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит заправить авто в разных странах Европы.