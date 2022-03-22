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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Готовимся к очередному подорожанию: как вырастут цены на бензин в ближайшее время

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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22 марта, 15:03
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Эксперты рассказали, что будет с ценами на разные виды топлива, пока в Украине идет война
Что будет с ценами - ответы экспертов
Что будет с ценами - ответы экспертов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В апреле бензин и дизельное топливо, скорее всего, подорожают за счет логистики примерно на 2 грн/л.

Об этом заявил замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в эксклюзивном комментарии "Сегодня".

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"Кабмин внес изменения в постановление о регулировании цен, увеличив транспортные расходы с 27 до 50 долл./т и добавив 150 долл./т на другие расходы", – пояснил Рябцев.

По мнению эксперта, при прекращении боевых действий в Украине мировые цены на нефть могут упасть ниже 80 долл/баррель, а значит, и цены нефтепродуктов постепенно вернуться на довоенный уровень - ниже 30 грн/л.

А вот директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что рынок остается непредсказуемым и волатильным.

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"За последние три недели перепады нефтяных цен достигали 40%. Но даже на нижних значениях цены остаются высокими, снизить их может лишь увеличение поставок нефти, альтернативной российской", – рассказал эксперт.

Новый запрет для водителей

В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы во избежание утечки информации о перемещении украинских военных и сил ТрО.

Соответствующее заявление сделал руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник и отметил, что предостережение действует для всех регионов Украины, без исключения.

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Запрет распространяется на регистраторы в авто- и мототранспорте, запрещена также любая съемка:

  • дорог общего пользования;
  • объектов общего назначения;
  • объектов инфраструктуры;
  • блокпостов;
  • укреплений;
  • расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны.

"Сегодня" также писали, ждет ли украинцев дефицит горючего в ближайшее время, и рассказывали, сколько стоит заправить авто в разных странах Европы.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

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