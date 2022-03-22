Готовимся к очередному подорожанию: как вырастут цены на бензин в ближайшее время

В апреле бензин и дизельное топливо, скорее всего, подорожают за счет логистики примерно на 2 грн/л.
Об этом заявил замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в эксклюзивном комментарии "Сегодня".
"Кабмин внес изменения в постановление о регулировании цен, увеличив транспортные расходы с 27 до 50 долл./т и добавив 150 долл./т на другие расходы", – пояснил Рябцев.
Далее по теме
По мнению эксперта, при прекращении боевых действий в Украине мировые цены на нефть могут упасть ниже 80 долл/баррель, а значит, и цены нефтепродуктов постепенно вернуться на довоенный уровень - ниже 30 грн/л.
А вот директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что рынок остается непредсказуемым и волатильным.
"За последние три недели перепады нефтяных цен достигали 40%. Но даже на нижних значениях цены остаются высокими, снизить их может лишь увеличение поставок нефти, альтернативной российской", – рассказал эксперт.
Новый запрет для водителей
В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы во избежание утечки информации о перемещении украинских военных и сил ТрО.
Соответствующее заявление сделал руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник и отметил, что предостережение действует для всех регионов Украины, без исключения.
Запрет распространяется на регистраторы в авто- и мототранспорте, запрещена также любая съемка:
- дорог общего пользования;
- объектов общего назначения;
- объектов инфраструктуры;
- блокпостов;
- укреплений;
- расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны.
"Сегодня" также писали, ждет ли украинцев дефицит горючего в ближайшее время, и рассказывали, сколько стоит заправить авто в разных странах Европы.