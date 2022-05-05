"Зелена" альтернатива: чим вигідно замінити авто в епоху дефіциту бензину

Розповідаємо, як можна з користю для здоров’я та довкілля замінити поїздки на автомобілі

В Україні є багато альтернатив автомобілям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Навіть проблемні ситуації можна розглядати з користю для себе. Дефіцит пального в Україні може стати нагодою перейти на "зелений" транспорт.

Електросамокати та велосипеди можуть слугувати альтернативою для містян, які добиралися на авто з дому на роботу, на прогулянку, в гості чи магазин. Редакція "Сьогодні" поспілкувалася з представниками кількох таких сервісів і дізналася, чи надають послуги прокату в умовах війни.

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Де доступний прокат?

Як розповів директор компанії Veliki.ua Олексій Кушка, прокат електросамокатів доступний зараз у Києві, велосипедів – у столиці й Одесі. У Києві їх можна винайняти на ВДНГ (вул. Глушкова, 1) і в с. Нові Петрівці (резиденція Межигір’я). Особливість у тому, що транспорт доведеться повернути в ту ж точку, де винайняли.

Тарифи після 24 лютого не піднімали. Орендувати велосипед на пів дня можна від 300 грн, на 1 годину – від 100 грн. Винайняти електросамокат на 30 хв коштує 150-200 грн, на 1 годину – від 250 грн.

За словами Олексія Кушки, все більше українців зараз починають користуватися велосипедами й електросамокатами як транспортом.

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"Велосипед винаймати навіть вигідніше, ніж електросамокат, тому що коштує він дешевше, а "бензин" – це ваші ноги. Є електрика чи немає – ви сіли й поїхали", – зауважив директор Veliki.ua.

Електросамокат потрібно заряджати, тож він дещо обмежений в радіусі дії. Залежно від його виду та типу батареї, повного заряду може вистачити на відстань від 10 до 40 км.

Керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Мілка повідомив "Сьогодні", що прокат електросамокатів відновили наразі у двох містах – Києві та Львові.

У столиці доступно 1000 одиниць такого транспорту, й надалі їх кількість збільшуватиметься. У Львові наразі доступно 500 самокатів, але в найближчі кілька днів їхня робота буде призупинена – тривають роботи з відновлення електроенергії. Орієнтовно за 2 дні послуга знову буде доступною.

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"Коли ви заходите в додаток Bolt і обираєте самокати, вам автоматично показує карту, де у наявності є електросамокати. З моменту відновлення сезону самокатів у Києві та Львові ними скористалися вже тисячі людей", – пояснив Антон Мілка.

Він додав, що порівняно з 2021 роком, вартість поїздки знизили на 35%. Зараз розблокування коштує 5 грн, а поїздка – 1,5 грн/хв. У зв’язку з дефіцитом пального в Україні в компанії не планують змінювати ціни.

"Традиційно, навесні, коли погода у Києві стає теплішою, ми спостерігаємо тренд на вибір електросамокату замість авто", – підкреслив представник Bolt.

Що вигідніше?

Змоделюємо ситуацію, щоб оцінити переваги кожного виду транспорту. Наприклад, від Київського міжнародного університету в Святошинському районі до ТЦ Globus на Майдані Незалежності потрібно подолати 14 кілометрів.

Умовний маршрут в Києві / Фото: скріншот

У середньому дорога займе десь 20 хвилин. Припустимо, що авто споживає на 1 км 0,14 літра бензину. Відтак поїздка до центру обійдеться в 1,96 л. Середня вартість А-95 на ринку станом на 5 травня – 36,22 грн/л, а бензину А-92 – 35,12 грн/л. Тож водій витратить приблизно 68-71 грн, щоб добратися в один кінець, і до 150 грн в обидва кінці.

Якщо використовувати електросамокат з похвилинною тарифікацією, це вийде орієнтовно 35 грн за поїздку. Із них 30 грн – це власне 20 хв їзди, і ще плюс 5 грн за розблокування транспорту. При використанні абонементу, наприклад, на годину, це вийде економічно ще вигідніше. Якщо вартість годинної оренди велосипеду коштує 100 грн, то можна з’їздити туди й назад орієнтовно на 50 грн дешевше, ніж на авто.

Звичайно, ці розрахунки досить приблизні, оскільки різні автомобілі споживають різну кількість пального. Також тарифікація на прокат електротранспорту відрізняється в компаніях та містах. Однак перевагами поїздки на самокаті чи велосипеді є те, що:

цей транспорт не шкодить довкіллю;

дозволяє вам побути на свіжому повітрі;

а у випадку з велосипедом ще й підтримувати тіло в тонусі.

Дефіцит пального в Україні

На початку травня в мережах українських АЗС різко підскочили ціни на бензин, дизель і автогаз. Деякі види пального в окремих мережах дорожчають, десь – дешевшають. В середньому, знизилась вартість А-95+ на 4 коп. – тепер його продають за 37,84 грн/л. На 12 коп. подешевшав А-92, літр якого збувають за середньою ціною 35,3 грн. Здешевшав на 24 коп. автогаз, середня ціна на який становить 30,71 грн/л.

Водночас трохи дорожче збувають А-95, літр якого продають за 36,22 грн в середньому, що на 13 коп. більше, ніж раніше. На 9 коп. підскочила середня вартість дизеля, який тепер оцінюють по 40,76 грн/л.

У столиці водії повідомляють, що великі мережі ввели ідентифікацію клієнтів за картками знижок. І якщо водій заправився на одній із заправок, то на іншій протягом певного часу заправитися вже не зможе. Так мережа WOG продає по 10 л на добу лише тим, хто має картку лояльності PRIDE. Інші АЗС готові збувати по 15-20 літрів в одні руки.

У Верховній Раді запевняють, що складна ситуація з пальним має зникнути за кілька днів, хоч власників авто точно чекає певне подорожчання. Поки в країні дефіцит, активізувалися й шахраї – українцям продають протерміновані талони на пальне і розбавлений "шмурдяк" замість нормального бензину.