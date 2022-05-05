Стосується кожного водія: три питання щодо дефіциту пального в Україні

Криза з пальним в Україні триває, водіям радять запастися терпінням ще на декілька тижнів

На українських заправках знову дефіцит бензину / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні триває дефіцит пального. Водії годинами стоять у чергах, заправки обмежують обсяг бензину, що відпускається в одні руки, а деякі мережі підвищили ціни до 65 грн за літр. А з доставкою бензин взагалі продають по 75 грн за літр.

"Сьогодні" поговорили з водіями та експертами ринку про те, як люди заправляють свої автомобілі та коли чекати на закінчення кризи з пальним.

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Скільки заливають

Вже другий тиждень в Україні дефіцит пального. На більшості заправок бензину просто немає, а там де він з'являється, вводять обмеження на одну заправку.

У столиці водії повідомляють, що великі мережі ввели ідентифікацію клієнтів за картами знижок. І якщо водій заправився на одній із заправок, то на іншій протягом певного часу заправитися вже не зможе. Так мережа WOG продає по 10 л на добу лише тим, хто має карту лояльності PRIDE.

Мережа заправок ОККО змінила умови для клієнтів. Раніше ті, у кого є картка Fishka, могли заправлятися пальним PULLS 95 і PULLS Diesel від 10 л в одне авто. Тепер вони можуть отримати від 15 л.

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Однак для власників такої картки ліміти різні, вони можуть бути від 15, 20 та 30 літрів. А от якщо раніше клієнти без картки Fishka могли заправитися, то тепер це неможливо. За повідомленнями водіїв автофоруми, на більшості заправок черги від 40 хвилин до двох годин.

У мережі "Авіас" за наявності пального заправляють по 20 літрів за один раз, але забороняють набирати бензин у каністри. Можна лити пальне тільки в бак.

Більшість мереж звичайним водіям продає лише преміальні види пального. Непреміальні бензин А-95 та дизельне пальне відпускають виключно для машин критичної інфраструктури та ЗСУ.

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Як змінилися ціни

Великі мережі продовжують продавати пальне за цінами, які встановив уряд. На них преміальний 95-й бензин коштує близько 38 грн за літр, а дизельне пальне – близько 41 грн за літр.

Але є мережі, що продають нестандартні види пального. Так, наприклад, бензин марки 98+ на заправці Grand Petrol продається по 52 грн за літр. Деякі заправки взагалі відмовляються слідувати держрегулюванню цін і в регіонах, де немає пального, ставлять ціни, яких немає навіть у Європі.

Так, наприклад, водії з Київської області скаржаться на дуже дорогий бензин на заправках, які до цього торгували пальним сумнівної якості. На форумах говорять, що ціна 95-го бензину в Богуславі піднялася до 65 гривень, а в Українці бензин коштує 60 грн за літр. Натомість на цих АЗС немає черг.

На сайтах оголошень взагалі продають 95-й бензин каністрами з доставкою за космічною ціною. Замовити можна щонайменше 20 літрів, по 75 грн за літр. Тобто за 20-літрову каністру ви заплатите 1500 грн.

Експерти кажуть, що такі ціни не відповідають реаліям ринку, а є спекулятивними. Як тільки дефіцит закінчиться, бензин подешевшає до рівня, який бачимо на великих мережевих АЗС.

Коли чекати нормалізації

Експерти кажуть, що вся нинішня складність у постачанні пального полягає у зміні логістики. Якщо раніше українські трейдери закуповували його у Білорусі, Європі та отримували морем, то тепер із цих трьох маршрутів залишився лише один – європейський.

Плюс знищення ворогом Кременчуцького НПЗ та близько двох десятків нафтобаз на території України призвело до різкого зменшення складських запасів пального.

Українські компанії вже законтрактували достатню кількість бензину та дизельного пального, але тепер велика проблема доставити його до України. Річ у тому, що багато українських вагонів і автоцистерн просто не відповідають європейським вимогам щодо перевезення небезпечних вантажів, а того парку, що є, поки що не вистачає.

В уряді кажуть, що зможуть упоратися з дефіцитом пального чи не до кінця тижня. Але експерти песимістичніші.

"Очікуємо на нормалізацію ситуації на заправках до кінця місяця. Ціни залежатимуть від світових, але ми не очікуємо серйозних коливань більше 10%. Тому до кінця травня пальне на заправках продаватиметься по 40-42 грн за літр, з можливими коливаннями на 10% "як у більший, так і менший бік". Усе залежатиме від коливань цін на світових енергетичних біржах", – пояснив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

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