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Прийшов кінець дефіциту? Що буде з цінами на бензин за кілька днів

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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4 травня, 09:50
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У Верховній Раді України заявили, що дефіцит пального завершиться вже за кілька днів, а також розповіли, що буде з цінами
Бензинова криза в Україні завершиться дуже скоро
Бензинова криза в Україні завершиться дуже скоро / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Дефіцит пального в Україні виник через наслідки війни Російської Федерації проти нашої держави. Окрім нестачі бензину українці відчули на собі і зростання цін на нього. Ціни на бензин різко зросли і після того, як Кабмін підвищив рівень граничних торговельних надбавок.

Водночас перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що дефіциту палива в Україні не буде вже за кілька днів. Про це повідомляється на офіційному порталі ВР.

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Як завершиться бензинова криза

За словами Корнієнка, дефіциту не буде вже дуже скоро, і у всіх буде можливість купувати паливо. Однак ціни вже будуть інші.

"Ми багато працюємо з урядом та всі бачили рішення, яке дозволило перезапустити процес щодо дефіциту палива. Зокрема, ми звільнили від митних зборів більшість груп товарів, змогли дати такі умови, що частина бізнесу може працювати фактично на єдиному податку у 2%", – зазначив перший віцеспікер парламенту.

Така податкова і митна реформа була запроваджена на початку воєнного стану. Як зауважив Корнієнко, вона хоч і не підходить великому бізнесу, проте перейти на неї більшості бізнесу буде легко.

Дефіцит пального

Через агресію РФ Україні утворився надзвичайний дефіцит пального. Саме тому такі АЗС, як ОККО та WOG, продаватимуть пальне з певними лімітами.

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У мережі WOG тепер будуть заливати лише 10 літрів бензину в одне авто на добу та ще й з певною умовою.10 літрів можна отримати лише за наявності картки лояльності PRIDE.

А на ОККО запровадили інші правила. Клієнти, які мають картку Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel від 10 л в одне авто, а ті, у кого картки немає, отримають максимум 5 літрів пального.

Цей вимушений захід забезпечить пріоритетне заправлення авто захисників, медиків та служб критичної інфраструктури.

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Ми також розповідали, як дурять українців під час паливної кризи. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів про найбільш поширені схеми шахраїв.

"Сьогодні" розповідали і про те, який спосіб вигадали в Міністерстві енергетики, аби уникнути дефіциту пального.

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