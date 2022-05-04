Ціни на бензин в Україні ростуть: які розцінки на заправках Shell, OKKO, WOG і UPG

Розповідаємо про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз на АЗС 4 травня

Порівнюємо ціни на різних АЗС в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація з пальним в Україні залишається складною, дефіцит відчувається в багатьох областях. Хоч у Верховній Раді запевняють, що за кілька днів з цією проблемою розібратися.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ціни на бензин, дизель і автогаз на AutoRia і пропонує дізнатися, за скільки збувають пальне на різних АЗС в Україні.

Реклама

Shell

У мережі транснаціональної корпорації Royal Dutch Shell збувають бензин та дизельне пальне. В середньому, голландці продають пальне за 36 – 40 грн/л.

Бензин А-95 оцінюють на рівні 36,04 грн/л, А-92 можна придбати за ціною 36 грн/л, а дизель – за 40,65 грн/л. За останні два дні ДП подорожчало на 2 гривні за літр, а бензин – 2,04 грн за літр.

OKKO

У мережі OKKO представлені всі популярні види пального в Україні. Звичайний А-95 продають по 36,04 грн/л, а бензин А-95+ можна придбати за 37,84 грн/л.

Реклама

Літр А-92 збувають за 36 грн, дизельне пальне оцінюють на рівні 40,65 грн/л. Автогаз оцінюють по 30,98 грн/л. Бензин та дизель від початку травня подорожчали, в середньому, на 2 гривні за літр.

UPG

У цій мережі АЗС продають бензин А-95 по 36 грн за літр. Водії можуть придбати літр А-92 за таку ж ціну. Автогаз оцінюють на рівні 30 грн/л, а дизельне пальне збувають по 40,6 грн/л.

WOG

У цій мережі заправок можна придбати бензин А-95 за ціною 36,04 грн/л. Продають також дизель за ринковою ціною 40,65 грн/л. Автогаз збувають на рівні 30,97 грн/л.

Реклама

Як і на інших АЗС, на WOG ціни підскочили, в середньому на 2 гривні від початку місяця.

БРСМ-Нафта

За наявною інформацією, на БРСМ-Нафта станом на 4 травня можна купити лише дизель. Літр ДП збувають за ціною 42,68 грн/л – це теж майже на 2 грн дорожче, ніж кілька днів тому.

KLO

Трохи більший асортимент у мережі KLO. Найнижча ціна тут на автогаз – 31,47 грн/л. Бензин А-92 оцінюють на рівні 36 грн/л, трохи дорожче коштує А-95 – 36,04 грн/л. Дизельне пальне збувають по 40,65 грн за літр.

Ціна на автогаз тут залишається стабільною від початку квітня, хоч і трохи вищою, ніж на інших АЗС. Востаннє вартість популярного виду пального піднімали 23 квітня, тоді ж вона зафіксувалась на рівні 31,47 грн/л.

Укрнафта

На заправках Укрнафта можна купити А-95 за ціною 36,04 грн/л. Літр А-92 коштує 35,04 грн, а літр дизелю – 40,65 грн.

Цінова пропозиція, як і всюди на ринку, піднялась на кілька гривень за останні кілька днів, з огляду на складну ситуацію з пальним в Україні.

Середні ціни

Статистика вказує на те, що цінова пропозиція на ринку коливається. Деякі види пального в окремих мережах дорожчають, десь – дешевшають.

Зокрема, в середньому, знизилась вартість А-95+ на 4 коп. – тепер його продають за 37,84 грн/л. На 12 коп. подешевшав А-92, літр якого збувають за середньою ціною 35,3 грн. Здешевшав на 24 коп. автогаз, середня ціна на який становить 30,71 грн/л.

Водночас трохи дорожче збувають А-95, літр якого продають за 36,22 грн в середньому, що на 13 коп. більше, ніж раніше. На 9 коп. підскочила середня вартість дизелю, який тепер оцінюють по 40,76 грн/л.

Ціни на АЗС 4 травня / Фото: auto.ria.com

Дефіцит пального

Наприкінці квітня уряд підвищив граничні торговельні надбавки, що одразу спричинило підняття цін на пальне в мережах АЗС. Найбільше відчули подорожчання клієнти мереж WOG, ОККО і "Укрнафта".

Із огляду на нестачу пального, мережі заправок ввели обмеження на об’єм, який можуть продати в одні руки. До 10 літрів продають клієнтам WOG за умови наявності їхньої картки лояльності PRIDE.

Водії можуть отримати до 10 літрів пального PULLS 95 та PULLS Diesel на ОККО, якщо мають картку Fishka. Якщо такої картки немає, то продають максимум 5 літрів пального. У такий спосіб намагаються приберегти бензин і дизель для захисників, медиків та служб критичної інфраструктури.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зауважив, що на фоні бензинової кризи з’явилися нові види шахрайства. Одна з найбільш поширених схем – купівля талонів з рук, які виявляються недійсними.

Ще одна проблема – змішування пального. Вона існувала і раніше, оскільки деякі люди намагалися обійти податки. Проте тепер якість такого палива погіршилась, бо немає необхідних компонентів.

Раніше ми розповідали, як в Україні намагатимуться уникнути дефіциту пального – Міністерство енергетики вже веде перемовини з європейськими партнерами. Для українських водіїв також тимчасово скасували один зі штрафів.