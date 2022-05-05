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"Зеленая" альтернатива: чем выгодно заменить авто в эпоху дефицита бензина

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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5 мая, 21:34
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Рассказываем, как можно с пользой для здоровья и окружающей среды заменить поездки на автомобиле
В Украине есть много альтернатив автомобилям
В Украине есть много альтернатив автомобилям / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Даже проблемные ситуации можно рассматривать с пользой для себя. Дефицит топлива в Украине может стать возможностью перейти на "зеленый" транспорт.

Электросамокаты и велосипеды могут служить альтернативой для жителей города, которые добирались на авто из дома на работу, на прогулку, в гости или магазин. Редакция "Сегодня" пообщалась с представителями нескольких таких сервисов и узнала, оказывают ли услуги проката в условиях войны.

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Где доступен прокат?

Как рассказал директор компании Veliki.ua Алексей Кушка, прокат электросамокатов доступен сейчас в Киеве, велосипедов – в столице и Одессе. В Киеве их можно снять на ВДНХ (ул. Глушкова, 1) и в с. Новые Петровцы (резиденция Межигорье). Особенность в том, что транспорт придется вернуть в ту же точку, где сняли.

Тарифы после 24 февраля не поднимались. Арендовать велосипед на пол дня можно от 300 грн, на 1 час – от 100грн. Взять электросамокат на 30 мин. стоит 150-200 грн, на 1 час – от 250 грн.

По словам Алексея Кушки, все больше украинцев сейчас начинают пользоваться велосипедами и электросамокатами как транспортом.

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"Велосипед арендовать даже выгоднее, чем электросамокат, потому что стоит он дешевле, а "бензин" – это ваши ноги. Есть электричество или нет – вы сели и поехали", – заметил директор Veliki.ua.

Электросамокат нужно заряжать, поэтому он несколько ограничен в радиусе действия. В зависимости от вида и типа батареи, полного заряда может хватить на расстояние от 10 до 40 км.

Руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антон Милка сообщил "Сегодня", что прокат электросамокатов возобновили в двух городах – Киеве и Львове. В столице доступно 1000 единиц такого транспорта, и в дальнейшем их количество будет увеличиваться.

"Когда вы заходите в приложение Bolt и выбираете самокаты, вам автоматически показывает карту, где есть электросамокаты. С момента возобновления сезона самокатов в Киеве и Львове, ими воспользовались тысячи людей", – объяснил Антон Милка.

Он добавил, что по сравнению с 2021 годом стоимость поездки снизили на 35%. Сейчас разблокировка стоит 5 грн, а поездка – 1,5 грн/мин. В связи с дефицитом горючего в Украине в компании не планируют изменять цены.

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"Традиционно, весной, когда погода в Киеве становится теплее, мы наблюдаем тренд по выбору электросамоката вместо авто", – добавил представитель Bolt.

Что выгоднее?

Смоделируем ситуацию, чтобы оценить преимущества каждого вида транспорта. К примеру, от Киевского международного университета в Святошинском районе до ТЦ Globus на Майдане Независимости нужно преодолеть 14 километров.

Условный маршрут в Киеве
Условный маршрут в Киеве / Фото: скриншот

В среднем, дорога займет около 20 минут. Предположим, что автомобиль потребляет на 1 км 0,14 литра бензина. Следовательно, поездка в центр обойдется в 1,96 л. Средняя стоимость А-95 на рынке 5 мая – 36,22 грн/л, а бензина А-92 – 35,12 грн/л. Так что водитель потратит примерно 68-71 грн, чтобы добраться в одну сторону, и до 150 грн в обе стороны.

Если использовать электросамокат с поминутной тарификацией, это получится ориентировочно 35 грн за поездку. Из них 30 грн – это 20 мин. езды, и еще плюс 5 грн за разблокировку транспорта. При использовании абонемента, например, на час, это получится экономически еще выгоднее. Если стоимость часовой аренды велосипеда стоит 100 грн, то можно съездить туда и обратно ориентировочно на 50 грн дешевле, чем на авто.

Конечно, эти расчеты достаточно приблизительны, поскольку разные автомобили потребляют разное количество горючего. Также тарификация на прокат электротранспорта разнится в компаниях и городах. Однако преимуществами поездки на самокате или велосипеде является то, что:

  • этот транспорт не вредит окружающей среде;
  • позволяет вам побыть на открытом воздухе;
  • а в случае с велосипедом еще и поддерживать тело в тонусе.

Дефицит горючего в Украине

В начале мая в сетях украинских АЗС резко подскочили цены на бензин, дизель и автогаз. Некоторые виды горючего в отдельных сетях дорожают, где-то дешевеют. В среднем снизилась стоимость А-95+ на 4 коп. – теперь его продают за 37,84 грн/л. На 12 коп. подешевел А-92, литр которого сбывают по средней цене 35,3 грн. Подешевел на 24 коп. автогаз, средняя цена на который составляет 30,71 грн/л.

В то же время немного дороже сбывают А-95, литр которого продают за 36,22 грн в среднем, что на 13 коп. больше, чем раньше. На 9 коп. подскочила средняя стоимость дизеля, который теперь оценивают по 40,76 грн/л.

В столице водители сообщают, что большие сети ввели идентификацию клиентов за картами скидок. И если водитель заправился на одной из заправок, то на другой в течение некоторого времени заправиться уже не сможет. Так сеть WOG продает по 10 л в сутки только тем, кто имеет карту лояльности PRIDE. Остальные АЗС готовы сбывать по 15-20 литров в одни руки.

В Верховной Раде уверяют, что сложная ситуация с горючим должна исчезнуть через несколько дней, хотя владельцев авто точно ожидает определенное подорожание. Пока в стране дефицит, активизировались и мошенники – украинцам продают просроченные талоны на горючее и разбавленный "шмурдяк" вместо нормального бензина.

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