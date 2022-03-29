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В обхід РФ: у світі з'явиться новий найдовший авіарейс

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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29 березня, 15:11
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Авіакомпанія з Гонконгу перевозитиме пасажирів довшим маршрутом, щоб не летіти через російські території
Азійські авіаперевізники стараються будувати маршрути в обхід РФ
Азійські авіаперевізники стараються будувати маршрути в обхід РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Cathay Pacific

Компанія Cathay Pacific Airways Ltd невдовзі має намір запустити новий рейс із Нью-Йорка до Гонконгу.

Як пише Bloomberg, авіамаршрут стане найдовшим у світі, бо усіляко уникатиме територій РФ.

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Відомо, що повітряне судно вирушатиме з міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді в США, пролітатиме над Атлантичним океаном, Великою Британією, країнами Південної Європи та Центральної Азії.

Під час рейсу літак долатиме 16 618 кілометрів за 17 годин. Це на 1300 кілометрів більше та на пів години швидше, ніж маршрут Singapore Airlines Ltd.

Маршрут із Нью-Йорка в Гонконг стане найдовшим у світі
Маршрут із Нью-Йорка в Гонконг стане найдовшим у світі / Фото: Flightradar

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Пасажирів возитимуть на Airbus SE A350-1000, який зазвичай літає над Арктикою. Однак через війну Росії проти України азійські компанії воліють уникати повітряного простору країни-агресорки.

Росія відрізана від світу

Початок війни РФ проти України був і моментом, коли довкола країни-агресорки знову опустилася "залізна завіса". Світові бренди масово припиняють співпрацю з російськими компаніями та виходять з ринку, стимулюючи дефіцит.

Експерти кажуть, що ефект від західних обмежень вже помітний. Невдовзі росіяни не зможуть купити базових речей – основних продуктів, засобів гігієни та навіть звичайного паперу.

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Водночас російська влада гордовито завдає "контрударів" по санкціях. Наприклад, нещодавно працівники ФСБ обшукали приміщення швейцарської компанії та вилучили годинників на мільйони франків.

Раніше ми розповідали, що росіяни масово тікають у Дубай і скуповують всю нерухомість. У Кремлі ж тим часом продовжують "закручувати гайки" і планують відключити безлімітний інтернет.

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$824 млн
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PepsiCo PepsiCo
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