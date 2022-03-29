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В обход РФ: в мире появится новый самый длинный авиарейс

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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29 марта, 15:11
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Авиакомпания из Гонконга будет перевозить пассажиров более длинным маршрутом, чтобы не лететь через российские территории
Азиатские авиаперевозчики стараются строить маршруты в обход РФ
Азиатские авиаперевозчики стараются строить маршруты в обход РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Cathay Pacific

Компания Cathay Pacific Airways Ltd вскоре намерена запустить новый рейс из Нью-Йорка в Гонконг.

Как пишет Вloomberg, авиамаршрут станет самым длинным в мире, потому что будет всячески избегать территорий РФ.

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Известно, что воздушное судно будет отправляться из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в США, пролетать над Атлантическим океаном, Великобританией, странами Южной Европы и Центральной Азии.

Во время рейса самолет будет преодолевать 16 618 километров за 17 часов. Это на 1300 километров больше и на полчаса быстрее, чем маршрут Singapore Airlines Ltd.

Маршрут из Нью-Йорка в Гонконг станет самым длинным в мире
Маршрут из Нью-Йорка в Гонконг станет самым длинным в мире / Фото: Flightradar

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Пассажиров будут возить на Airbus SE A350-1000, обычно летающим над Арктикой. Однако из-за войны России против Украины азиатские компании предпочитают избегать воздушного пространства страны-агрессора.

Россия отрезана от мира

Начало войны РФ против Украины стало моментом, когда вокруг страны-агрессора снова опустился "железный занавес". Мировые бренды массово прекращают сотрудничество с российскими компаниями и выходят из рынка, стимулируя дефицит.

Эксперты говорят, что эффект от западных ограничений уже заметен. Вскоре россияне не смогут купить базовых вещей – основных продуктов, средств гигиены и даже обычной бумаги.

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В то же время российские власти надменно наносят "контрудары" по санкциям. Например, недавно сотрудники ФСБ обыскали помещение швейцарской компании и конфисковали часов на миллионы франков.

Ранее мы рассказывали, что россияне массово бегут в Дубай и скупают всю недвижимость. В Кремле же продолжают "закручивать гайки" и планируют отключить безлимитный интернет.

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