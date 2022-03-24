Без процессоров, молока, бумаги и прокладок. Какие санкции сильнее всего бьют по россиянам

Эксперты говорят, что эффект от западных ограничений уже заметен, но россияне пока не прочувствовали все их последствия на себе

Запад вводит санкции против России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина уже четыре недели воюет с Россией. Москва до сих пор называет войну, в которой уже погибло около 15 тысяч российских солдат, спецоперацией. При этом российские говорящие головы окрестили санкции, введенные западом, экономической войной против России.

"Сегодня" поговорили с экспертами, чтобы узнать, какие западные санкции сейчас наносят самый больший вред российской экономике.

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Отток мозгов

Когда Путин начинал войну в Украине, он явно недооценил коллективный Запад, который, несмотря на мягкость своих позиций, все-таки ввел против России достаточно жесткие экономические санкции.

Первым от них пострадал финансовый сектор. Несмотря на то, что SWIFT российским банкам отключили частично, многие компании уже испытывают трудности с обслуживанием своих долгов.

"Стоит понимать, что как-то оценить эффект от санкций получится спустя какое-то время, поскольку он проявляется не моментально. Однако уже сейчас можно выделить несколько потенциально самых болезненных. В первую очередь – это уход платежных систем: Visa, Mastercard, а также частичное перекрытие SWIFT. Да, благодаря технологии Центробанка страны население может продолжать пользоваться картами данных систем для внутренних покупок, тогда как внешние сделки оказались перекрыты", – объясняет "Сегодня" основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

Это дало несколько неожиданный эффект. Из России начали убегать программисты. Ведь эти люди в основном зарабатывают деньги на Западе, а тратят их по месту проживания. Но теперь им это стало неинтересно.

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"Одним из самых неприятных последствий для страны является массовый отток айтишников. Считается, что с начала войны страну покинули порядка 100 тысяч человек, которые перебрались в соседние страны: Грузию, Армению, Казахстан и другие страны", – продолжает Сергей Сароян.

По его словам, для принимающей страны подобная тенденция это мощный драйвер роста, но одновременно с этим и сильный удар по индустрии внутри России.

"Профессиональные кадры уезжали из страны и до этого, но не такими темпами. Их отъезд связан как с неодобрением действий правительства, так и отказом американских сервисов – жизненно важных для разработчиков, чтобы поддерживать отношения с российскими компаниями", – говорит Сароян.

Импортозамещение провалилось

Начиная с 2014 года, когда против России ввели первые санкции за аннексию Крыма, в этой стране говорили об импортозамещении. Политики говорили, что санкции пойдут только на пользу экономике, и в итоге там все только выиграют от них.

Но когда запад ввел против РФ действительно жесткие санкции, то оказалось, что без западных технологий Россия не может самостоятельно сделать ничего высокотехнологичного.

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Например, в области производства микропроцессоров, которые сейчас нужны для любого сложного бытового прибора, РФ отстала от запада на 16 лет и находится на уровне 2006 года. Чтобы вы понимали степень развития технологий тех лет, приведем пример – в конце 2006 года самым продаваемым телефоном в российских магазинах была кнопочная Nokia 1110.

Что говорить о процессорах, если в России, как оказалось, не могут сделать даже упаковку для молока или произвести офисную бумагу. Все это делалось из импортных комплектующих.

"Вообще, потребность в закупках сырья и материалов за рубежом для внутренних производств сильно недооценивается. Это совершенно нормально, что одна страна не в состоянии создавать все на свете и именно поэтому по всему миру существуют сложные цепочки поставок", – говорит эксперт.

По его словам, проблемы с импортозамещением возникли бы даже у такой экономически сильной страны как США: для создания условного Boeing производитель сотрудничает с десятками фирм-подрядчиков из Азии, Европы и Австралии.

"Даже такое простое производство, как молочное, очень сильно зависит от импорта: корм, ветеринарные препараты, закваска и т.д. Возросший курс рубля уже привел к росту стоимости импортных и российских товаров, и дефициту, который со временем будет только усиливаться и толкать цены дальше вверх. Уже сейчас бумага А4 подорожала в 3 раза, а в Госдуме РФ предлагают заменить тетрапак для соков и молочных продуктов стеклянной тарой", – продолжает эксперт.

Национализация не поможет

В России же хотят решить проблему дефицита импортных товаров путем национализации иностранных предприятий на территории страны. То есть их попросту украдут, как это уже произошло с иностранными самолетами, которые российские авиакомпании отказались возвращать хозяевам.

Но спасти страну от дефицита это не поможет. Ведь на этих предприятиях используются как иностранные технологии, так и иностранные комплектующие.

"Решение об уходе большого количества иностранных компаний, которое также будет способствовать дефициту: автозапчасти, техника, оборудование, средства гигиены и многое другое. Многое в принципе не производится в России. И даже то, что имеет штамп о "российском происхождении", на самом деле просто собирается внутри страны из завозных частей. Поэтому и разговоры о национализации, которая по мнению популистов позволит решить хоть какие-то проблемы, выглядят крайне нелепо", – резюмирует Сергей Сароян.

Поэтому по словам эксперта, все эти факторы в совокупности должны привести к серьезному падению качества жизни в стране уже в течение ближайших недель.

Ранее мы писали, как война России в Украине ударит по мировой экономике. О том, какие отрасли экономики будут активно развиваться в Украине после войны, читайте здесь.