Дефицит в разгаре? Путинская ФСБ ударила воровством по санкциям Швейцарии

Всегда нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против России, в связи с войной в Украине. В ответ та отомстила им в своем стиле.
Как передает издание NZZ, агенты ФСБ обыскали помещение компании Audemars Piguet.
Силовики решили изъять швейцарские часы на миллионы франков. Основанием для этого стало якобы нарушение на таможне.
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В Швейцарии убеждены, что это была месть за санкции. Речь идет о замораживании активов подсанкционных олигархов из России на 5,75 миллиарда франков.
Кроме того, швейцарцы решили запретить экспорт товаров роскоши в страну, в том числе часов Audemars Piguet, и услуг для российской энергетики. Также не будут покупать русский чугун и сталь.
Санкции против России
Недавно к мировым санкциям против страны-агрессора присоединилась и Япония. Три самых больших японских банка не будут осуществлять долларовые операции и переводы с российским Сбербанком.
Канада также ввела новый пакет санкций против 160 чиновников РФ. Страна запретила экспортировать ряд российских технологий.
На днях самолет российского олигарха не пустили в Европу. Александр Варшавский владеет компанией "Авилон", которая снабжает машины российским силовиком. Самолет не смог приземлиться в Латвии и вынужден был лететь в Стамбул.
Ранее мы рассказывали, что Великобритания внесла в санкционный список дочь главы МИД РФ Лаврова Полину Полякову. В то же время президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20.