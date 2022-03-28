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Дефицит в разгаре? Путинская ФСБ ударила воровством по санкциям Швейцарии

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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28 марта, 12:27
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В Москве активизировались работники ФСБ, чтобы нанести "контрудар" Швейцарии за присоединение к санкциям
ФСБ решила нажиться, пока у него есть возможность
ФСБ решила нажиться, пока у него есть возможность / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Всегда нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против России, в связи с войной в Украине. В ответ та отомстила им в своем стиле.

Как передает издание NZZ, агенты ФСБ обыскали помещение компании Audemars Piguet.

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Силовики решили изъять швейцарские часы на миллионы франков. Основанием для этого стало якобы нарушение на таможне.

В Швейцарии убеждены, что это была месть за санкции. Речь идет о замораживании активов подсанкционных олигархов из России на 5,75 миллиарда франков.

Кроме того, швейцарцы решили запретить экспорт товаров роскоши в страну, в том числе часов Audemars Piguet, и услуг для российской энергетики. Также не будут покупать русский чугун и сталь.

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Санкции против России

Недавно к мировым санкциям против страны-агрессора присоединилась и Япония. Три самых больших японских банка не будут осуществлять долларовые операции и переводы с российским Сбербанком.

Канада также ввела новый пакет санкций против 160 чиновников РФ. Страна запретила экспортировать ряд российских технологий.

На днях самолет российского олигарха не пустили в Европу. Александр Варшавский владеет компанией "Авилон", которая снабжает машины российским силовиком. Самолет не смог приземлиться в Латвии и вынужден был лететь в Стамбул.

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Ранее мы рассказывали, что Великобритания внесла в санкционный список дочь главы МИД РФ Лаврова Полину Полякову. В то же время президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20.

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Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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PepsiCo PepsiCo
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