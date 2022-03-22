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Россияне массово бегут в Дубай и скупают всю недвижимость — что происходит

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22 марта, 19:44
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Спрос россиян на жилье в ОАЭ вырос почти на половину
Россияне массово скупают недвижимость в Дубае
Россияне массово скупают недвижимость в Дубае / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Потеряв возможность покупать жилье в европейских странах, россияне бросились скупать недвижимость в Турции и в Дубае. С начала войны спрос на жилье в арабской стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 40%. Касается это большей частью прослойки среднего класса.

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

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А количество сделок увеличилось на 70% по сравнению с 2021 годом. Численность россиян, желающих купить жилье в Дубае, резко выросла именно с начала февраля 2022 года. Интересуют россиян, в частности, и Турция, Грузия, Таиланд.

Чем привлекают ОАЭ?

В ОАЭ покупателей привлекают:

  • мягкое налоговое законодательство;
  • возможность получить вид на жительство в популярном зимнем турнаправлении;
  • сравнительная простота сделок.

Кроме того, после начала полномасштабной войны на территории Украины, ОАЭ все же продолжают входить в список стран, куда туристы из России могут добраться прямым рейсом.

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По словам экспертов CNBC, рынок недвижимости в стране также использовали для отмывания денег, куда люди, которые избегали санкций или пытались скрыть незаконные доходы, могли направить свои деньги.

По данным компаний Golden Brown Group и Becar Asset Manegement, численность русскоговорящего населения в Дубае оценивается примерно в 300 тыс. человек. Другими словами, на каждые 10 человек, проживающих в эмирате, приходится один россиянин.

Сколько стоит дом в Дубае?

Чтобы приобрести жилье россияне пользуются нехитрым методом – открывают рублевые счета в иностранных банках и таким образом вывозят из страны рубли с минимальной комиссией или используют криптовалюту для покупки квартир.

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Средняя стоимость недвижимого имущества варьируется от 150 тыс. долларов до 500 тыс. долл.

Так, например, апартаменты на популярном острове Пальм Джумейра с общим бассейном на крыше, ресторанами и баром обойдутся в 176 900 долл. Эксклюзивный ряд резиденций, расположенных прямо напротив иконы роскоши-Burj Al Arab Jumeirah — 317 тыс. долл. А квартира премиального класса на берегу Персидского залива в самом центре туристического Дубая — районе Джумейра Бич Резиденс — 429 тыс. долл.

Оккупанты массово продают недвижимость в Крыму

Во временно оккупированном Крыму резко стартовала продажа квартир, а оккупанты экстренно вывезли оттуда семьи работников ФСБ.

"Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир? Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ? Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама история. И это будет закономерный финал этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима", — написал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.

Раньше мы рассказывали, сколько будут стоить квартиры после войны в столице Украины.

Также мы писали, как западноукраинские арендодатели наживаются на своих же во время войны, публикуя объявления об аренде жилья стоимостью от 2 до 3 тыс. долл.

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Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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