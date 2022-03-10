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Растут, как на дрожжах: стоимость аренды жилья на Западе бьет все рекорды

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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10 марта, 14:53
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Цены на аренду жилья местами достигают трех тысяч долларов в месяц
Украинским переселенцам предлагают жилье до 3 тыс. грн
Украинским переселенцам предлагают жилье до 3 тыс. грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока украинские военные 15 день борются за свободу Украины, отстаивают ее территориальную целостность, погибают во имя Родины, а женщины с детьми чуть ли не круглосуточно сидят в подвалах, вынужденно выезжают за границу или ищут убежище в других областях государства, владельцев квартир постепенно приписывают в ряды мародеров.

Да, убегая с горячих точек, украинцы ищут защиты на Западе Украины, где пока ситуация относительно стабильная. Этим пользуются недобросовестные арендодатели, публикующие объявления с заоблачными ценами на аренду квартир, в частности, в Ужгороде, Львове и т.д. В последнее время очень активно украинцы стали говорить о мародёрах именно в Ужгороде.

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Там стоимость аренды жилья в месяц бывало достигала трех тысяч евро, а квартиры, стоившие до войны 4000 грн, сейчас сдают за 2000 дол.

Вот несколько примеров, найденных в соцсетях:

Дом в Ужгороде
Дом в Ужгороде / Фото: olx.ua

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Квартира в Ужгороде
Квартира в Ужгороде / Фото: olx.ua

Квартира в Ужгороде
Квартира в Ужгороде / Фото: olx.ua

Квартира в Ужгороде
Квартира в Ужгороде / Фото: Viber

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Квартира в Ужгороде
Квартира в Ужгороде / Фото: Instagram

Квартира в Ужгороде
Квартира в Ужгороде / Фото: Instagram

Как реагируют местные власти?

Глава Закарпатской ВОДА Виктор Микита заявил, что по этому поводу сейчас проводят комплексную работу с налоговой и правоохранительными органами. В целом в области рассматривают возможность создания специального реестра с теми, кто повышает цены.

"К сожалению, фиксируем неприятные ситуации, когда владельцы квартир, жилья пробуют заработать на этой беде и повышают цены на жилье. По этому поводу сейчас комплексно проводим работу с налоговой и правоохранительными органами", – прокомментировал Виктор Микита.

Мэры других городов на Западной Украине и руководители областей выражают подобные утверждения еще с начала войны и обещают найти способ наказать мародеров. Касается это и установление заоблачных цен на продукты (на это власть уже установила мораторий) и другие необходимые товары.

Бесплатная помощь от риелторов

Западноукраинские региональные отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) предоставляют безвозмездную помощь в поиске жилья и расселении всем, кто вынужденно уехал на территорию Западных областей.

К таким отделениям относятся:

  • Ивано-Франковское;
  • Волынское;
  • Львовское;
  • Закарпатское;
  • Черновицкое;
  • Ровенское;
  • Хмельницкое;
  • Тернопольское.

Раньше мы рассказывали, какая стоимость аренды квартир во Львове, Луцке и Ивано-Франковске.

Также мы писали, что Польша стала одной из стран, куда украинцы массово уезжают после нападения РФ.

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Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

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