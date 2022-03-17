Рекордно упадут? Что будет с ценами на квартиры после войны

На ценовую политику квартир повлияют несколько факторов

Сколько будет стоить жилье в Киеве после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На стоимость квартир в Киеве повлияют два фактора — это длительность боевых действий и наличия гражданской инфраструктуры.

Об этом рассказал аналитик Сергей Костецкий в комментарии "Новости. Live".

Реклама

По его словам, недвижимость в столице подешевеет после войны.

"Если раньше Киев как столица Украины был привлекателен для зарубежных покупателей, то теперь вряд ли кто-нибудь захочет покупать жилье здесь. Большие проблемы будут с новостройками, где часто покупали квартиры иностранцы", – рассказал эксперт.

Он убежден, если все закончится в течение нескольких дней, то ситуация на рынке существенно не изменится, а спрос на жилье увеличится. Но если ситуация затянется надолго, пусть даже не в Киеве, а в окружающих его населенных пунктах, то обвал цен может оказаться существенным.

Реклама

Сколько стоят квартиры в Киеве сейчас

По состоянию на март 2022 года, по статистическим данным ЛУН, средняя стоимость новостроек в Киеве, по сравнению с февралем 2022 года выросла. Так, если в прошлом месяце квадратный метр стоил 35400 грн, то сейчас — 35700 грн.

Минимальная стоимость квадратного метра в новостройке выросла с 23800 грн до 24000 грн.

Можно ли приобрести жилье во время войны

Сейчас приобретение квартир с соблюдением всех юридических требований заблокировано. Даже если провести соглашение по незаконным схемам, то после войны его могут обжаловать в суде.

Реклама

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита рассказал ранее в комментарии "Сегодня", что в условиях войны любые сделки с недвижимым имуществом крайне нежелательны и рискованны, которые следует избегать потенциальным покупателям.

"Также следует помнить положения ст. 233 Гражданского кодекса Украины, когда сделка может быть признана как недействительная судом, если она осуществлена под влиянием тяжких обстоятельств. А что может быть тяжелее войны?!" – заметил Юрий Пита.

Раньше мы писали, какие отрасли экономики будут активно развиваться в Украине после войны, а также рассказывали, сколько стоит аренда квартир в Киеве в условиях военного времени.