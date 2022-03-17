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Цены в Киеве бьют антирекорды: сколько стоит аренда жилья в столице

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17 марта, 09:45
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Рассказываем, как изменились цены на аренду во время войны
Сколько стоит аренда квартир в Киеве
Сколько стоит аренда квартир в Киеве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война в Украине изменила практически все сферы жизнедеятельности, заставила украинцев страдать, а некоторый бизнесы окончательно прекратить свою деятельность. Изменились и цены, особенно, на недвижимость. В одних городах ее стоимость просто зашкаливает, а в других наоборот — значительно снизилась по сравнению с довоенным уровнем.

"Другие" — это украинские города, наиболее пострадавшие от агрессии России, часть домов которых разрушена до основания. Одной из таких, к сожалению, является столица Украины.

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"Сегодня" расскажет вам, сколько сейчас, по состоянию на 22 день войны, стоит арендовать квартиру в Киеве.

Аренда студии и однокомнатной квартиры

При мониторинге цен на сайте объявлений OLX, создается впечатление, что студии и однокомнатные квартиры сравнили по стоимости. Ведь как одну, так и другую можно арендовать от 5000 до 12 тыс. грн в месяц.

Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

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Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

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Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Аренда: Двухкомнатная квартира

Стоимость аренды двухкомнатной квартиры, по сравнению с довоенным временем, уменьшилась в разы. Сейчас реально найти квартиру в центре города до 10 тыс. грн.

Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото: olx.ua

Аренда домов

Дома в Киеве и киевской области сдают в аренду немного. Нам удалось найти вариант в Дарницком районе с подвалом, баней и чаном по цене 35 тыс. грн. и дом в Оболони за 1399 долл.

Дом в Киеве
Дом в Киеве / Фото: olx.ua

Вблизи Киева в Ирпене тоже есть некоторые варианты. Вот пример дома с тремя комнатами по довольно низкой цене — 8 тыс. грн.

Дом в Ирпене
Дом в Ирпене / Фото: olx.ua

Сдают в аренду и элитные дома на Печерском. Стоимость их примерно 300 тыс. грн. в месяц.

Дом в Киеве
Дом в Киеве / Фото: olx.ua

Цены на Закарпатье

Убегая с горячих точек, украинцы ищут защиты на Западе Украины, где пока ситуация относительно стабильная. В последнее время слишком активно украинцы стали говорить о мародёрах именно в Ужгороде.

Там стоимость аренды жилья за месяц бывало достигала трех тысяч евро, а квартиры, стоившие до войны 4000 грн, сейчас сдают за 2000 долл.

Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита заявил, что по этому поводу сейчас проводят комплексную работу с налоговой и правоохранительными органами. В целом, в области рассматривают возможность создания специального реестра с теми, кто повышает цены.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит арендовать дом на Закарпатье, а также писали, как стая мародеров чистит оставленные во время войны квартиры украинцев.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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