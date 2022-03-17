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Ціни в Києві бʼють антирекорди: скільки коштує оренда житла в столиці

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17 березня, 09:45
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Розповідаємо, як змінилися ціни на оренду під час війни
Скільки коштує оренда квартир в Києві
Скільки коштує оренда квартир в Києві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні змінила практично всі сфери життєдіяльності, змусила українців страждати, а деякий бізнес остаточно припинити свою діяльність. Змінилися і ціни, особливо, на нерухомість.В одних містах її вартість просто зашкалює, а в інших навпаки — значно знизилась, порівняно з рівнем довоєнним.

"Інші" — це українські міста, що найбільше постраждали від агресії Росії, частина будинків яких зруйнована вщент. Однією з таких, на жаль, є столиця України.

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"Сьогодні" розповість вам, скільки зараз, станом на 22 день війни, коштує орендувати квартиру в Києві.

Оренда студії та однокімнатної квартири

Під час моніторингу цін на сайті оголошень OLX, складається враження, що студії та однокімнатні квартири зрівняли по вартості. Адже як одну, так і іншу можна орендувати від 5000 до 12 тис. грн в місяць.

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

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Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

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Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Оренда двокімнатної квартири

Вартість оренди двокімнатної квартири, порівняно з довоєнним часом, зменшилася в рази. Зараз цілком реально знайти квартиру в центрі міста до 10 тис. грн.

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Квартира в Києві
Квартира в Києві / Фото: olx.ua

Оренда будинків

Будинків у Києві та київській області здають в оренду небагато. Нам вдалося знайти варіант в Дарницькому районі з підвалом, банею та чаном за ціною 35 тис. грн. та будинок на Оболоні за 1399 дол.

Будинок в Києві
Будинок в Києві / Фото: olx.ua

Поблизу Києва в Ірпені теж є деякі варіанти. Ось приклад будинку з трьома кімнатами за доволі низькою ціною — 8 тис. грн.

Будинок в Ірпені
Будинок в Ірпені / Фото: olx.ua

Здають в оренду і елітні будинки на Печерському. Вартість їх приблизно 300 тис. грн в місяць.

Будинок в Києві
Будинок в Києві / Фото: olx.ua

Ціни на Закарпатті

Втікаючи з гарячих точок, українці шукають захисту на Заході України, де поки ситуація відносно стабільна. Останнім часом надто активно українці почали говорити за мародерів саме в Ужгороді.

Там вартість оренди житла за місяць бувало сягала трьох тисяч євро, а квартири, що коштували до війни 4000 грн, зараз здають за 2000 дол.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив, що з цього приводу наразі проводять комплексну роботу з податковою та правоохоронними органами. Загалом в області розглядають можливість створення спеціального реєстру з тими, хто підвищує ціни.

Раніше ми розповідали, скільки коштує орендувати будинок на Закарпатті, а також писали, як зграя мародерів чистить залишені під час війни квартири українців.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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