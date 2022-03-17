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Рекордно впадуть? Що буде з цінами на квартири після війни

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17 березня, 17:00
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На цінову політику квартир вплинуть кілька факторів
Скільки коштуватиме житло в Києві після війни
Скільки коштуватиме житло в Києві після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На вартість квартир у Києві вплинуть два чинники — це тривалість бойових дій та наявності цивільної інфраструктури.

Про це розповів аналітик Сергій Костецький в коментарі "Новини.Live".

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За його словами, нерухомість у столиці подешевшає після війни.

"Якщо раніше Київ як столиця України був привабливим для закордонних покупців, то тепер навряд чи хтось захоче купувати житло тут. Великі проблеми будуть із новобудовами, де часто купували квартири іноземці", — розповів експерт.

Він переконаний, якщо все закінчиться впродовж кількох днів, то ситуація на ринку суттєво не зміниться, а попит на житло збільшиться. Але якщо ситуація затягнеться надовго, нехай навіть не в Києві, а в населених пунктах, які його оточують, то обвал цін може бути суттєвим.

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Скільки коштують квартири в Києві зараз

Станом на березень 2022 року, за статистичними даними ЛУН, середня вартість новобудов у Києві, порівняно з лютим 2022 року зросла. Тож, якщо минулого місяця квадратний метр вартував 35400 грн, то зараз — 35700 грн.

Мінімальна вартість квадратного метра в новобудові збільшилася з 23800 грн до 24000 грн.

Чи можна придбати житло під час війни

Наразі придбання квартир з дотриманням усіх юридичних вимог заблоковано. Навіть якщо провести угоду за незаконними схемами, то після війни її можуть оскаржити в суді.

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Президент Асоціації спеціалістів з нерухомості України (АСНУ) Юрій Піта розповів раніше в коментарі "Сьогодні", що в умовах війни будь-які операції з нерухомим майном вкрай небажані та ризиковані, які слід уникати потенційним покупцям.

"Також слід пам'ятати положення ст. 233 Цивільного кодексу України, коли правочин може бути визнаний як недійсний судом, якщо він здійснений під впливом тяжких обставин. А що може бути тяжчим за війну?!" – зауважив Юрій Піта.

Раніше ми писали, які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни, а також розповідали, скільки коштує оренда квартир в Києві в умовах воєнного часу.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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