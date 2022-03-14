Украинцы продают квартиры по "серым" схемам: что происходит с ценами во время войны

Эксперты говорят, что сейчас госреестр заблокирован и сделки не проводятся, однако существуют "серые" схемы приобретения жилья

Некоторые украинцы хотят покупать жилье в военное время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Покупай, когда на улицах льется кровь, даже если она и твоя". Говорят, эту фразу произнес барон Ротшильд еще в XVIII веке. В Украине XXI века идет настоящая война, гибнут граждане, а их жилье превращается в руины. Но даже сейчас есть люди, готовые продать свое жилье, чтобы выехать из потенциально опасных городов.

А кто-то наверняка захочет рискнуть и купить его по дешевке в надежде на восстановление цен после войны. Тем более что в правительстве обещают восстановить всю жилую инфраструктуру после победы. "Сегодня" поговорили с экспертами и выяснили, что происходит на рынке недвижимости во время войны.

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Что с ценами

Пока сделать какую-то приличную аналитику цен на продажу жилья по регионам не сподобилось ни одно агентство недвижимости. Как признаются эксперты, анализировать пока нечего – из регионов, охваченных боевыми действиями, люди выехали и не знают, что будет с их домами и квартирами.

Но тенденция к снижению цен заметна. Например, на сайте OLX мы нашли предложение квартиры на Оболони в Киеве за 31 тысячу долларов. До войны таких цен в этом районе не было. Возможно, после сегодняшних взрывов цены еще больше упадут.

Кроме того, на сайте начали появляться объявления вроде: обменяю квартиру в Кропивницком на квартиру в Киеве. Представить что-то подобное до войны было невозможно.

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Во Львове, наоборот, недвижимость дорожает. И тенденция эта наметилась еще до начала войны, когда многие компании начали вывозить своих сотрудников из Киева в западные области. Квартиры от 1000 долларов за квадрат в культурной столице Украины уже никого не удивляют. Но это всего лишь индикативные цены, ведь сделок на рынке нет.

Как пошутили в одном из агентств недвижимости, куда нам удалось дозвониться, рынок сейчас похож на популярный в прошлом году мем с котами и рыбой:

- Вы квартиры продаете?

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- Нет, показываем!

- Красивое…

"С начала войны в Украине не работал Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что не давало возможности продавцам и покупателям заключать сделки покупки-продажи объектов недвижимого имущества. Согласно сообщению Министерства юстиции Украины, в ближайшее время в регионах, где нет военных действий, будет возобновлен доступ в Госреестр. Однако функционал отдельных услуг, среди которых, вероятно, будут сделки по покупке-продаже жилой недвижимости, останется ограниченным", – говорит президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита.

По его словам, до завершения военного положения в Украине специалисты АСНУ не советуют гражданам заключать соглашения, пользуясь "лазейками" или "схемами". Все эти способы хорошо известны юристам и были отработаны во время действия моратория на продажу земли.

"Мы не советуем приобретать квартиры по доверенности, заключать предварительные договоры или оформлять завещание на покупателя. Ведь любая подобная операция не является на 100% юридически защищенной. Такая практика применялась, когда обходили мораторий на продажу земель сельхозназначения", – рассказал Юрий Пита.

Спрос растет в западных областях

Эксперты констатируют, что спрос на жилье в западных областях увеличился. Большинство вынужденных переселенцев предпочитают арендовать дома и квартиры, но есть и те, кто готов приобретать недвижимость, чтобы обустраиваться на новом месте.

По данным АСНУ, в западных областях Украины отмечена тенденция к росту спроса на жилье на вторичном рынке.

"До конца марта из более чем 0,5 миллиона граждан, вынужденно покинувших свои дома и временно поселившихся в западных областях, около 3% могут быть заинтересованы в приобретении квартир и частных домов. Согласно росту спроса, цены на наиболее востребованные 1-2-комнатные квартиры могут возрасти в среднем на 3-7%", – говорит Юрий Пита.

В то же время эксперт предупреждает, что на данный момент приобретение квартир с соблюдением всех юридических требований заблокировано. Даже если провести сделку по одной из схем, то после войны ее могут оспорить в суде.

"В условиях войны любые операции с недвижимым имуществом крайне нежелательны и рискованны, их следует избегать потенциальным покупателям. Также следует помнить положения ст. 233 Гражданского кодекса Украины, когда сделка может быть признана недействительной судом, если она осуществлена под влиянием тяжелых обстоятельств. А что может быть тяжелее войны?!" – подытожил Юрий Пита.

При этом делать какие-то прогнозы цен на жилье в тех или иных регионах после окончания войны эксперты пока не берутся.

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