Последствия войны: кому и как будут платить компенсацию в Украине

Эксперты рассказали, каким может быть механизм выплат гражданам, чье имущество пострадало в ходе боевых действий

Действенного механизма выплаты компенсаций в Украине пока нет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что война с Россией продолжается, уже сейчас правительство готовит механизм компенсации гражданам, которые лишились своего имущества в ходе боевых действий. На следующей неделе чиновники начнут собирать заявки от пострадавших. Но механизм компенсаций пока не определен.

"Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, как может работать этот механизм и за счет, кого будут проводиться выплаты.

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Регистрация через "Дию"

Уже на следующей неделе можно будет подавать заявки на возмещение имущества, которое было уничтожено в ходе боевых действий, через приложение "Дія". В правительстве обещают запустить такой сервис со следующей недели.

"Ориентировочно уже через неделю в приложении "Дія" мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крыши над головой. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в Украине уже создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры и через него будут проводиться выплаты.

Механизма до сих пор нет

Как говорят юристы, действенного механизма выплаты компенсаций в Украине пока нет. В парламенте лежит законопроект 5177, который должен урегулировать этот вопрос. Документ предполагает, что компенсации могут выплачиваться такими способами:

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перечисление денежных средств (денежная компенсация);

предоставление недвижимого имущества;

осуществление в пользу пострадавшего лица действий (путем внесения в его пользу части взноса, компенсации уплаты процентов и т.п.), связанных с обеспечением жильем – это может быть оплата всего или части кредита, участие в государственных или международных программах и т.п.

предоставление исключительно с согласия пострадавшего лица, других активов.

Предполагается, что сам механизм предоставления компенсации будет выглядеть следующим образом:

подача заявления на получение компенсации;

проведение обследования уничтоженного или поврежденного имущества специальной комиссией;

принятие решения о предоставлении компенсации.

Где брать деньги

Финансирование фонда восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры может проводиться за счет нескольких поступлений. Во- первых, это могут быть выплата репараций со стороны России. Если Москва не согласится выплачивать средства на восстановление Украины, то это могут сделать принудительно.

"США, ЕС, Швейцария и другие страны заморозили многие активы России и российских олигархов – на сотни миллиардов долларов. Требуется время, чтобы точно определить, что произойдет с этими активами. Но уже сейчас необходимо думать над тем, что, например, находящиеся под юрисдикцией США активы могут быть предметом частных или групповых исков украинцев, которые вполне обоснованно могут требовать возмещения причиненного личного и финансового ущерба", – считает заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

Даже если за имущество России и российских олигархов придется судиться какое-то время, то на помощь может прийти коллективный запад.

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"Механизм восстановления Украины можно сформировать за счет финансов запада. Деньги на инфраструктуру, более вероятно, будут учтены как инвестиции в Украину и, автоматически, правители различных государств получат политическое влияние на территории нашей страны. Если говорить о происхождении денег, то, более вероятно, стартовать будут со сбора пожертвований западных компаний, в обмен на какие-то внутренние льготы. Далее, могут задействовать денежные средства, которые получат от продажи имущества россиян на территории стран ЕС", – поясняет аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Эксперт считает, что жилье для населения будут восстанавливать во вторую очередь.

"Задачами расселения тех украинцев, кто вернется в страну, заниматься будут, но важность этой части восстановления страны низкая. Причина в том, что часть людей погибнет, а часть мигрировала в страны ЕС и будет стараться задержаться за границей, как можно дольше", – продолжает Максим Орыщак.

Он напоминает, что согласно результатам социологического опроса в июле 2021 года, при наличии возможности переехать в другую страну на постоянное место жительства это сделали бы 40% украинцев.

"Готовые эмигрировать преобладают в возрастных группах до 40 лет. Значит те, кто сейчас выедут и надут работу – вряд ли захотят возвращаться восстанавливать страну", – говорит Орыщак.

По словам эксперта, в конце войны в стране будет развиваться строительная отрасль – будут нужны техника, строительные материалы и трудовой ресурс. Если под гарантии запада инвестора получат юридическую поддержку о защищенности своих действий, чего не было все эти годы, то страна будет отстраиваться быстро.

Ранее мы писали о том, как западные страны нам помогут с восстановлением после войны. О том, как правильно распоряжаться деньгами во время войны, читайте здесь.