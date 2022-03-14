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Українці продають квартири за "сірими" схемами: що відбувається з цінами під час війни

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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14 березня, 16:01
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Експерти кажуть, що нині держреєстр заблоковано і угоди не провадяться, проте є "сірі" схеми придбання житла
Деякі українці хочуть купувати житло у воєнний час
Деякі українці хочуть купувати житло у воєнний час / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Купуй, коли на вулицях ллється кров, навіть якщо вона твоя". Кажуть, цю фразу промовив барон Ротшильд ще у XVIII столітті. В Україні XXI століття йде справжня війна, гинуть громадяни, а їхнє житло перетворюється на руїни. Але навіть тепер є люди, готові продати своє житло, щоб виїхати з потенційно небезпечних міст.

А хтось, напевно, захоче ризикнути і купити його задешево, сподіваючись на відновлення цін після війни. До того ж в уряді обіцяють відновити всю житлову інфраструктуру після перемоги. "Сьогодні" поговорили з експертами та з'ясували, що відбувається на ринку нерухомості під час війни.

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Що з цінами

Поки що зробити якусь пристойну аналітику цін на продаж житла в регіонах не спромоглося жодне агентство нерухомості. Як зізнаються експерти, аналізувати наразі нічого – з регіонів, охоплених бойовими діями, люди виїхали і не знають, що буде з їхніми будинками та квартирами.

Але тенденція зниження цін помітна. Наприклад, на сайті OLX ми знайшли пропозицію квартири на Оболоні в Києві за 31 тисячу доларів. До війни таких цін у цьому районі не було. Можливо, після сьогоднішніх вибухів ціни ще більше впадуть.

Крім того, на сайті почали з'являтися оголошення на зразок "обміняю квартиру в Кропивницькому на квартиру в Києві". Уявити щось подібне до війни було неможливо.

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У Львові ж, навпаки, нерухомість дорожчає. І ця тенденція намітилася ще до початку війни, коли багато компаній почали вивозити своїх співробітників з Києва в західні області. Квартири від 1000 доларів за "квадрат" у культурній столиці України вже нікого не дивують. Але це лише індикативні ціни, адже угод на ринку немає.

Як пожартували в одному з агентств нерухомості, куди нам вдалося додзвонитися, ринок нині схожий на популярний минулого року мем з котами та рибою:

– Ви квартири продаєте?

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- Ні, показуємо!

- Гарне…

"З початку війни в Україні не працював Державний реєстр прав на нерухоме майно, що не давало можливості продавцям та покупцям укладати угоди з купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна. Згідно з повідомленням Міністерства юстиції України, найближчим часом у регіонах, де немає воєнних дій, буде відновлено доступ до Держреєстру. Однак функціонал окремих послуг, серед яких, ймовірно, будуть угоди з купівлі-продажу житлової нерухомості, залишиться обмеженим", – каже президент Асоціації спеціалістів з нерухомості України (АСНУ) Юрій Піта.

За його словами, до завершення воєнного стану в Україні фахівці АСНУ не радять громадянам укладати угоди, використовуючи наявні "лазівки" або "схеми". Всі ці способи добре відомі юристам і були відпрацьовані під час мораторію на продаж землі.

"Ми не радимо купувати квартири за довіреністю, укладати попередні договори або оформляти заповіт на покупця. Адже будь-яка подібна операція не є на 100% юридично захищеною. Така практика застосовувалася, коли оминали мораторій на продаж земель сільгосппризначення", – розповів Юрій Піта.

Попит зростає у західних областях

Експерти констатують, що попит на житло у західних областях збільшився. Більшість вимушених переселенців вважають за краще орендувати будинки та квартири, але є й ті, хто готовий купувати нерухомість, щоб облаштовуватися на новому місці.

За даними АСНУ, у західних областях України відзначено тенденцію до зростання попиту на житло на вторинному ринку.

"До кінця березня з понад 0,5 мільйона громадян, які вимушено залишили свої будинки і тимчасово оселилися в західних областях, близько 3% можуть бути зацікавлені в придбанні квартир та приватних будинків. Відповідно до зростання попиту, ціни на найбільш популярні 1-2-кімнатні квартири можуть зрости в середньому на 3-7%", – каже Юрій Піта.

Водночас експерт попереджає, що наразі придбання квартир з дотриманням усіх юридичних вимог заблоковано. Навіть якщо провести угоду за однією зі схем, то після війни її можуть оскаржити в суді.

"В умовах війни будь-які операції з нерухомим майном вкрай небажані та ризиковані, які слід уникати потенційним покупцям. Також слід пам'ятати положення ст. 233 Цивільного кодексу України, коли правочин може бути визнаний як недійсний судом, якщо він здійснений під впливом тяжких обставин. А що може бути тяжчим за війну?!" – підсумував Юрій Піта.

Водночас робити якісь прогнози щодо цін на житло у тих чи інших регіонах після закінчення війни експерти поки що не беруться.

Раніше ми писали, які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни. Про те, як правильно розпоряджатися грошима під час війни, читайте тут.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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