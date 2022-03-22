Росіяни масово тікають у Дубаї і скуповують всю нерухомість — що відбувається

Попит росіян на житло в ОАЕ зріс майже на половину

Росіяни масово скупляють нерухомість в Дубаї / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Втративши можливість купувати житло в європейських країнах, росіяни кинулися скуповувати нерухомість в Туреччині і Дубаї. З початку війни попит на житло в арабській країні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 40%. Стосується це здебільшого прошарку середнього класу.

Про це повідомляє газета "Коммерсантъ".

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А кількість угод збільшилася на 70%, порівняно з 2021 роком. Чисельність росіян, охочих купити житло в Дубаї, різко зросла саме з початку лютого 2022 року. Цікавлять росіян, зокрема, і Туреччина, Грузія, Тайланд.

Чим приваблюють ОАЕ?

В ОАЕ покупців приваблюють:

м’яке податкове законодавство;

можливість отримати дозвіл на проживання в популярному зимовому турнаправленні;

порівняльна простота угод.

Крім того, після початку повномасштабної війни на території України, ОАЕ все ж продовжують входити до списку країн, куди туристи з Росії можуть дістатися прямим рейсом.

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За словами експертів CNBC, ринок нерухомості в країні також використовували для відмивання грошей, куди люди, які уникали санкцій чи намагалися приховати незаконні статки, могли спрямувати свої гроші.

За даними компаній Golden Brown Group і Becar Asset Manegement, чисельність російськомовного населення в Дубаї оцінюється приблизно в 300 тис. осіб. Іншими словами, на кожні 10 осіб, які мешкають в еміраті, припадає один росіянин.

Скільки коштує житло в Дубаї?

Щоб придбати житло росіяни користуються нехитрим методом — відкривають рублеві рахунки в іноземних банках і таким чином вивозять із країни рублі з мінімальною комісією або ж використовують криптовалюту для покупки квартир.

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Середня вартість нерухомого майна варіюється від 150 тис. доларів до 500 тис. дол.

Так, наприклад, апартаменти на популярному острові Пальм Джумейра зі спільним басейном на даху, ресторанами та баром обійдуться в 176 900 дол. Ексклюзивний ряд резиденцій, розташованих прямо навпроти ікони розкоші-Burj Al Arab Jumeirah, — 317 тис. дол. А квартира преміального класу на березі Перської затоки в самому центрі туристичного Дубая-районі Джумейра Біч Резіденс — 429 тис. дол.

Окупанти масово продають нерухомість в Криму

В тимчасово окупованому Криму різко стартував продаж квартир, а окупанти екстренно вивезли звідти сім’ї працівників ФСБ.

"Ви знаєте, що в Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено вивезли з Криму сім'ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія. І це буде закономірний фінал цього затхлого, свинцевого, нелюдського режиму", — написав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

Раніше ми розповідали, скільки коштуватимуть квартири після війни в столиці України.

Також ми писали, як західноукраїнські орендодавці наживаються на своїх же під час війни, публікуючи оголошення про оренду житла вартістю від 2 до 3 тис. дол.