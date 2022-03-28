Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Дефіцит у розпалі? Путінська ФСБ вдарила крадіжкою по санкціях Швейцарії

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 березня, 12:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Москві активізувалися працівники ФСБ, щоб завдати "контрудару" Швейцарії за приєднання до санкцій
ФСБ вирішила нажитися, поки ще має можливість
ФСБ вирішила нажитися, поки ще має можливість / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Завжди нейтральна Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти Росії, у зв’язку з війною в Україні. У відповідь та "помстилась" у своєму стилі.

Як передає швейцарське медіа NZZ, агенти ФСБ обшукали приміщення компанії Audemars Piguet.

Реклама

Силовики вирішили вилучити швейцарських годинників на мільйони франків. Підставою для цього стало нібито порушення на митниці.

У Швейцарії переконані, що це була помста за санкції. Мовиться про замороження активів підсанкційних олігархів з Росії на 5,75 мільярда франків.

Окрім цього, швейцарці вирішили заборонити експорт товарів розкоші в країну, зокрема й годинників Audemars Piguet, і послуг для російської енергетики. Також не купуватимуть російський чавун і сталь.

Реклама

Санкції проти Росії

Нещодавно до світових санкцій проти країни-агресорки приєдналася і Японія. Три найбільших японських банки не здійснюватимуть доларових операцій та переказів з російським Сбербанком.

Канада також запровадила новий пакет санкцій проти 160 чиновників РФ. Країна заборонила експортувати низку російських технологій.

Днями літак олігарха, який обслуговує російських силовиків, не пустили до Європи. Олександр Варшавський володіє компанією "Авілон", яка постачає машини російським силовикам. Літак не зміг приземлитися в Латвії та змушений був летіти в Стамбул.

Реклама

Раніше ми розповідали, що Велика Британія внесла до санкційного списку дочку голови МЗС РФ Лаврова Поліну Полякову. Водночас президент США Джо Байден виступив за виключення Росії з G20.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Надійний тил
Допомогти Героям!
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Опитування
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47025.91

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3322.44

Litecoin (LTC)

131.36

Ripple (XRP)

0.86

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти