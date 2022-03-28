Дефіцит у розпалі? Путінська ФСБ вдарила крадіжкою по санкціях Швейцарії

У Москві активізувалися працівники ФСБ, щоб завдати "контрудару" Швейцарії за приєднання до санкцій

ФСБ вирішила нажитися, поки ще має можливість / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Завжди нейтральна Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти Росії, у зв’язку з війною в Україні. У відповідь та "помстилась" у своєму стилі.

Як передає швейцарське медіа NZZ, агенти ФСБ обшукали приміщення компанії Audemars Piguet.

Реклама

Силовики вирішили вилучити швейцарських годинників на мільйони франків. Підставою для цього стало нібито порушення на митниці.

У Швейцарії переконані, що це була помста за санкції. Мовиться про замороження активів підсанкційних олігархів з Росії на 5,75 мільярда франків.

Окрім цього, швейцарці вирішили заборонити експорт товарів розкоші в країну, зокрема й годинників Audemars Piguet, і послуг для російської енергетики. Також не купуватимуть російський чавун і сталь.

Реклама

Санкції проти Росії

Нещодавно до світових санкцій проти країни-агресорки приєдналася і Японія. Три найбільших японських банки не здійснюватимуть доларових операцій та переказів з російським Сбербанком.

Канада також запровадила новий пакет санкцій проти 160 чиновників РФ. Країна заборонила експортувати низку російських технологій.

Днями літак олігарха, який обслуговує російських силовиків, не пустили до Європи. Олександр Варшавський володіє компанією "Авілон", яка постачає машини російським силовикам. Літак не зміг приземлитися в Латвії та змушений був летіти в Стамбул.

Реклама

Раніше ми розповідали, що Велика Британія внесла до санкційного списку дочку голови МЗС РФ Лаврова Поліну Полякову. Водночас президент США Джо Байден виступив за виключення Росії з G20.