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Без процесорів, молока, паперу та прокладок. Які санкції найсильніше б'ють по росіянах

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 19:40
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Експерти кажуть, що ефект від західних обмежень вже помітний, але росіяни поки що не відчули всі їхні наслідки на собі
Захід запроваджує санкції проти Росії
Захід запроваджує санкції проти Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна вже чотири тижні воює з Росією. Москва досі називає війну, в якій вже загинуло близько 15 тисяч російських солдатів, спецоперацією. При цьому російські голови охрестили санкції, запроваджені заходом, економічною війною проти Росії

"Сьогодні" поговорили з експертами, щоб дізнатися, які західні санкції зараз завдають найбільшої шкоди російській економіці.

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Відтік мозку

Коли Путін розпочинав війну в Україні, він явно недооцінив колективний Захід, який, попри м'якість своїх позицій, все-таки ввів проти Росії досить жорсткі економічні санкції.

Першим від них постраждав фінансовий сектор. Попри те, що SWIFT російським банкам частково відключили, багато компаній вже відчувають труднощі з обслуговуванням своїх боргів.

"Варто розуміти, що якось оцінити ефект від санкцій вийде через певний час, тому що він проявляється не моментально. Проте вже зараз можна виділити кілька потенційно найболючіших. Насамперед це відхід платіжних систем: Visa, Mastercard, а також часткове перекриття SWIFT. Так завдяки технології Центробанку країни населення може продовжувати користуватися картами даних систем для внутрішніх покупок, тоді як зовнішні угоди виявилися перекриті", – пояснює "Сьогодні" засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

Це дало дещо несподіваний ефект. З Росії почали тікати програмісти. Адже ці люди здебільшого заробляють гроші на Заході, а витрачають їх за місцем проживання. Але тепер їм це нецікаво.

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"Одним із найнеприємніших наслідків для країни є масовий відтік айтішників. Вважається, що з початку війни країну залишило близько 100 тисяч людей, які перебралися до сусідніх країн: Грузії, Вірменії, Казахстану та інших країн", – продовжує Сергій Сароян.

За його словами, для країни, яка приймає, подібна тенденція це потужний драйвер зростання, але водночас і сильний удар по індустрії всередині Росії.

"Професійні кадри виїжджали з країни і до цього, але не такими темпами. Їхній від'їзд пов'язаний як із несхваленням дій уряду, так і відмовами американських сервісів – життєво важливих для розробників, щоб підтримувати відносини з російськими компаніями", – говорить Сароян.

Імпортозаміщення провалилося

Починаючи з 2014 року, коли проти Росії запровадили перші санкції за анексію Криму, у цій країні говорили про імпортозаміщення. Політики говорили, що санкції підуть лише на користь економіці і, зрештою, там усі лише виграють від них.

Але коли захід ввів проти РФ справді жорсткі санкції, то виявилося, що без західних технологій Росія не може самостійно зробити нічого високотехнологічного.

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Наприклад, у галузі виробництва мікропроцесорів, які зараз потрібні для будь-якого складного побутового приладу, РФ відстала від заходу на 16 років і перебуває на рівні 2006 року. Щоб ви розуміли ступінь розвитку технологій тих років, наведемо приклад – наприкінці 2006 року телефоном, що найбільше продвався, в російських магазинах була кнопкова Nokia 1110.

Що говорити про процесори, якщо в Росії, як виявилося, не можуть зробити навіть упаковку для молока або зробити офісний папір. Усе це робилося з імпортних комплектуючих.

"Взагалі, необхідність у закупівлі сировини та матеріалів за кордоном для внутрішніх виробництв сильно недооцінюється. Це абсолютно нормально, що одна країна не в змозі створювати все на світі і саме тому у всьому світі існують складні ланцюжки поставок", – каже експерт.

За його словами, проблеми з імпортозаміщенням виникли б навіть у такої економічно сильної країни як США: для створення умовного Boeing виробник співпрацює з десятками фірм-підрядників з Азії, Європи та Австралії.

"Навіть таке просте виробництво, як молочне, дуже залежить від імпорту: корм, ветеринарні препарати, закваска тощо. Збільшений курс рубля вже призвів до зростання вартості імпортних та російських товарів, і дефіциту, який згодом тільки посилюватиметься і штовхатиме ціни далі вгору. Вже зараз папір А4 подорожчав утричі, а в Держдумі РФ пропонують замінити тетрапак для соків та молочних продуктів скляною тарою", – продовжує експерт.

Націоналізація не допоможе

А в Росії хочуть вирішити проблему дефіциту імпортних товарів шляхом націоналізації іноземних підприємств на території країни. Тобто їх просто вкрадуть, як це вже сталося з іноземними літаками, які російські авіакомпанії відмовилися повертати господарям.

Але врятувати країну від дефіциту це не допоможе. Адже на цих підприємствах використовують як іноземні технології, так й іноземні комплектуючі.

"Рішення про звільнення великої кількості іноземних компаній, яке також сприятиме дефіциту: автозапчастини, техніка, обладнання, засоби гігієни та багато іншого. Багато що в принципі не виробляється в Росії, та й навіть те, що має штамп про "російське походження", насправді просто збирається всередині країни з частин, що завозяться".

Тому, за словами експерта, всі ці фактори в сукупності мають призвести до серйозного падіння якості життя в країні вже протягом найближчих тижнів.

Раніше ми писали, як війна Росії в Україні вдарить по світовій економіці. Про те, які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни, читайте тут.

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