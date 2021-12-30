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SkyUp запустив зимові рейси на популярний курорт – напрямок та ціна

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
30 грудня, 10:05
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Пасажири можуть придбати авіаквитки окремо від турів за 10-денною програмою round-trip
Рейс виконують 10,5 годин на шляху на Шрі-Ланку і 12 годин у зворотний бік.
Рейс виконують 10,5 годин на шляху на Шрі-Ланку і 12 годин у зворотний бік. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська авіакомпанія SkyUp 28 грудня запустила чартерні рейси з Міжнародного аеропорту Бориспіль на курортний острів Шрі-Ланка.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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Літаки літають в аеропорт міста Хамбантота на березі Індійського океану. З нього туристам доведеться самостійно діставатися місця відпочинку, оскільки це один з основних портів Шрі-Ланки.

Авіакомпанія виконуватиме рейси на Шрі-Ланку чотири рази на тиждень до 17 березня 2022 року. По середах, четвергах, суботах та неділях.

Рейс виконують 10,5 годин по дорозі на Шрі-Ланку та 12 годин у зворотний бік.

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Під час польоту літак робить технічну зупинку в аеропорту Шарджа в ОАЕ для дозаправки. Під час зупинки пасажири залишаються у літаку та не виходять у термінал.

Пасажири можуть купити авіаквитки окремо від турів за 10-денною програмою round-trip. Тобто якщо ви збираєтеся на Шрі-Ланку 5 січня, то назад необхідно повернутися – 15 січня. Дату вильоту неможливо змінити.

На найближчі рейси квитки коштують 17 700 грн, до цього тарифу не входить перевезення багажу. А з багажем можна купити посадковий документ за 19 900 грн .

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Зазначимо, що на більш дальні рейси ціна стартує від 13 300 грн . Це квитки типу Standart. Купуючи такий тариф, авіакомпанія пропонує знижку 10% на вибір місць, харчування та оплату додаткового багажу.

Рейси до моря

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запустила чартерні новорічні рейси до екзотичних курортів Домінікани, Мексики та Мальдів. Рейси виконують із 27 грудня.

Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес- та економ-класу. Поки що невідомо, скільки ці квитки коштуватимуть і яким буде графік польотів.

А Qatar Airways влаштувала новорічний розпродаж квитків на найпопулярніші курорти. Квитки за акційною ціною можна купити до 30 грудня, а вилетіти можна із Києва та Одеси.

Раніше повідомляли, що авіакомпанія SkyUp Arilines влаштувала для пасажирів святкову акцію у Новий Рік. Квитки на рейси можна купити зі знижкою від 10% до 50%, але про знижку можна дізнатися лише новорічної ночі.

Нагадаємо, що українська авіакомпанія Bees Airline запустила нові рейси зі Львова, їх виконуватимуть не лише до Києва, а й до Праги, Барселони та Тбілісі.

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