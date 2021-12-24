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SkyUp оголосив про масштабний розпродаж квитків: як отримати знижку до 50%

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
24 грудня, 12:25
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Знижки діятимуть лише на рейси, які виконуватимуть до 22 квітня 2022 року
Пасажир повинен заповнити листа до Санта-Клауса
Пасажир повинен заповнити листа до Санта-Клауса / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія SkyUp Arilines влаштувала для пасажирів святкову акцію до Нового Року. Квитки на рейси можна купити зі знижкою від 10% до 50%, та про знижку можна дізнатись лише у новорічну ніч.

Інформація про акцію розміщена на офіційному сайті компанії.

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Для того, щоб отримати знижку необхідно на офіційному сайті SkyUp натиснути "написати листа". Пасажир заповнює листа до Санта-Клауса. Далі у формі, що з'явиться, потрібно вказати свої особисті дані та обрати рейс, що цікавить.

Знижки діятимуть лише на рейси, які виконуватимуть до 22 квітня 2022 року. Обрати можна будь-який із заявлених у розкладі польотів.

/ Фото: скріншот

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Важливо правильно вказати ім'я та прізвище, оскільки на електронну пошту у новорічну ніч прийде лист із промокодом зі знижкою.

/ Фото: скріншот

Скористатись цією пропозицією українці зможуть протягом двох тижнів, до 14 січня 2022 року включно.

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Проте, кількість пасажирів не може перевищувати вказану під час заповнення форми. А оплатити квитки можна лише банківською картою. Також не можна використовувати кошти з особистого балансу пасажира.

Нові рейси в Європу

Українська авіакомпанія Bees Airline запустила нові рейси зі Львова, їх виконуватимуть не лише до Києва, а і до Праги, Барселони та Тбілісі.

До Праги рейси будуть виконувати двічі на тиждень – по понеділках та п'ятницях. Коштуватимуть такі квитки від 1335 грн в один бік.

А у Барселону Bees Airline літатиме у середу та неділю. Квитки на літак коштують від 1605 грн.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія SkyUp пропонує знижки для мандрівників – можна всього за 99 доларів полетіти в Казахстан.

Нагадаємо, що на український ринок заходить новий іспанський лоукостер, який відкриває дешеві рейси в Європу.

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