SkyUp запустил зимние рейсы на популярный курорт – направление и цена

Пассажиры могут купить авиабилеты отдельно от туров по 10-дневной программе round-trip

Рейс выполняют 10,5 часов по пути на Шри-Ланку и 12 часов в обратную сторону. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания SkyUp 28 декабря запустила чартерные рейсы из Международного аэропорта "Борисполь" на курортный остров Шри-Ланка.

Об этом сообщает прес-служба перевозчика.

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Самолеты летают в аэропорт города Хамбантота на берегу Индийского океана. Из него туристам придется самостоятельно добираться к месту отдыха, поскольку это один из основных портов Шри-Ланки.

Авиакомпания будет выполнять рейсы на Шри-Ланку четыре раза в неделю до 17 марта 2022 года. По средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Рейс выполняют 10,5 часов по пути на Шри-Ланку и 12 часов в обратную сторону.

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Во время полета самолет делает техническую остановку в аэропорту Шарджи в ОАЭ для дозаправки. Во время остановки пассажиры остаются в самолете и не выходят в терминал.

Пассажиры могут купить авиабилеты отдельно от туров по 10-дневной программе round-trip. То есть, если вы собираетесь на Шри-Ланку 5 января, то обратно необходимо вернуться – 15 января. Дату вылета невозможно изменить.

На ближайшие рейсы билеты стоят 17 700 грн, в этот тариф не входит перевозка багажа. А с багажом можно купить посадочный документ за 19 900 грн.

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Отметим, что на более дальние рейсы цена стартует от 13 300 грн. Это билеты типа Standart. При покупке такого тарифа авиакомпания предлагает скидку 10% на выбор мест, питание и оплату дополнительного багажа.

Рейсы к морю

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запустила чартерные новогодние рейсы к экзотическим курортам Доминиканы, Мексики и Мальдив. Рейсы выполняют с 27 декабря.

Для пассажиров будут доступны билеты бизнес- и эконом-класса. Пока неизвестно, сколько эти билеты будут стоить и каким будет график полетов.

А Qatar Airways устроила новогоднюю распродажу билетов на популярные курорты. Билеты по акционной цене можно купить до 30 декабря, а вылететь можно из Киева и Одессы.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания SkyUp Arilines устроила для пассажиров праздничную акцию в Новый Год. Билеты на рейсы можно купить со скидкой от 10% до 50%, но о скидке можно узнать только в новогоднюю ночь.

Напомним, что украинская авиакомпания Bees Airline запустила новые рейсы из Львова, их будут выполнять не только в Киев, но и в Прагу, Барселону и Тбилиси.