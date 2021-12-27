Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🎄 Готовимся к Новому году 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Qatar Airways устроила новогоднюю распродажу билетов к морю: куда и за сколько можно улететь

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
27 декабря, 08:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пассажирам придется совершить пересадку в базовом аэропорту Qatar Airways в Дохе
Билеты можно купить на период путешествий до 30 июня 2022 год
Билеты можно купить на период путешествий до 30 июня 2022 год / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания Qatar Airways устроила новогоднюю распродажу билетов на десятки направлений. Билеты по акционной цене можно купить до 30 декабря, а вылететь можно из Киева и Одессы.

Об этом сообщает avianews.com.

Реклама

Куда можно улететь?

Пассажиры могут купить билеты из Украины в Сидней, Мельбурн, Дубай, остров Пхукет в Таиланде, Коломбо на Шри-Ланке, Мальдивы, Сэйшелы и Занзибар.

Это не прямые рейсы. Пассажирам придется совершить пересадку в базовом аэропорту Qatar Airways в Дохе.

Спеццены действуют на полеты в эконом-классе и бизнес-классе. Все билеты Qatar Airways включают перевозку ручной клади, багажа, питание и бесплатное использование бортовой системы развлечений с библиотекой фильмов, сериалов и мультфильмов.

Реклама

Больше того, большинство самолетов во флоте Qatar Airways оснащены креслами бизнес-класса, которые раскладываются в горизонтальную кровать.

Отметим, что билеты можно купить на период путешествий до 30 июня 2022 года.

Qatar Airways выполняет два рейса в день в киевский аэропорт Борисполь и три рейса в неделю в аэропорт Одесса. Таким образом, любым из этих рейсов можно будет улететь в Доху, а оттуда на курорт.

Реклама

Сколько стоят билеты?

Из Киева в эконом/бизнес-классе в обе стороны:

  • Дубай – 9 900 грн
  • Пхукет – 16 800 грн / 47 500 грн
  • Коломбо – 14 800 грн / 43 900 грн
  • Сейшелы – 18 900 грн / 47 900 грн
  • Мальдивы – 18 900 грн / 85 100 грн
  • Занзибар – 20 400 грн / 47 900 грн
  • Мельбурн – 37 900 грн / 108 700 грн
  • Сидней – 39 600 грн / 123 400 грн

Из Одессы в эконом/бизнес-классе в обе стороны:

  • Коломбо – 15 300 грн / 51 100 грн
  • Пхукет – 20 100 грн / 52 500 грн
  • Мальдивы – 20 700 грн / 93 400 грн

К морю летят и МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает чартерные новогодние рейсы к экзотическим курортам Доминиканы, Мексики и Мальдив. Рейсы запустят с 27 декабря.

Для пассажиров будут доступны билеты бизнес- и эконом-класса. Пока неизвестно, сколько эти билеты будут стоить и каким будет график полетов.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания Qatar Airways 9 декабря выполнила первый регулярный рейс в Одессу из Дохи. Пассажиры путешествуют на среднемагистральных самолетах Airbus A320.

Напомним, что авиакомпания Qatar Airways с 16 декабря восстановила докризисную частоту полетов из Дохи в Киев и запустила новые рейсы.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Рынок труда
Гид по поиску работы: быстро и эффективно
Получить карточки с советами
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Новогодние лайфхаки
Выбирай “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Что по 💸 в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто будет считать деньги
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
29,98
28,98
19,48
33,49
30,55
29,81
18,76
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять