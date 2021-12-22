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Украинский лоукостер продает дешевые билеты в Европу: цены и направления

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 13:34
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Также из Львова запускают рейс в Тбилиси, его будут выполнять до 1 февраля
В Прагу рейсы будут выполнять два раза в неделю
В Прагу рейсы будут выполнять два раза в неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания Bees Airline запустила новые рейсы из Львова, их будут выполнять не только в Киев, но и в Прагу, Барселону и Тбилиси.

Об этом сообщает "Львовский портал".

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В Прагу рейсы будут выполнять дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Стоят такие билеты от 1335 грн в одну сторону.

  • В понедельник – вылет из Львова в 15:30, прибытие в Прагу в 16:00. Вылет из Праги в 17:00, а прибытие во Львов в 19:30.
  • В пятницу – вылет из Львова в 10:30, прибытие в Прагу в 11:00. Вылет из Праги в 12:00, а прибытие во Львов в 14:30.

В Барселону Bees Airline будет летать в среду и воскресенье. Здесь единственный график – вылет из Львова в 11:20, прилет – в 13:30. Вылет из Барселоны – в 14:30, прилет во Львов – в 18:35. Билеты на самолет стоят от 1605 грн.

"Такая комбинация двух трафиков, когда часть пассажиров из Киева летят во Львов, а часть подсаживается во Львов и продолжает летит в Барселону и Прагу большими самолетами – удачно себя оправдала. Обратно люди возвращают во Львов, и этим же большим самолетом могут вылететь в Киев. Мы благодарны Bees Airline за такое решение, и приход во Львов именно в зимний сезон", – сообщила руководитель аэропорта "Львов" Татьяна Романовская.

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А в конце года, 28 декабря, из Львова запускают рейс в Тбилиси. В настоящее время билеты можно купить только на девять рейсов, до 1 февраля 2022 года. Тем не менее, маршрут могут продолжить – решение примут в январе. А к тому времени рейсы будут выполнять два раза в неделю, будут стоить от 1580 грн. в одну сторону.

"Все международные направления, которые мы в декабре открываем из Львова, немногие из перевозчиков выполняли до этого зимой. Мы первые восстанавливаем зимние путешествия для львовян по этим направлениям и стремимся, чтобы не только киевляне увидели красоту Львова и Львовщины, но и иностранные. туристы, которые точно влюбятся в этот город. Но на этом останавливаться не планируем, а уже работаем над расширением сети полетов и частоты рейсов в летний период 2022 года, в том числе в Грецию и другие привлекательные туристические направления", – сообщил гендиректор авиаперевозчика Bees Airline Евгений Хайнацкий.

Куда можно дешево улететь?

Украинская авиакомпания МАУ снизила цены на десятки рейсов. На некоторые направления скидка составляет 15%, а билеты стоят от 659 гривен.

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Речь идет о базовом тарифе, предусматривающем ручную кладь до 7 килограммов размерами 55 х 40 х 20 см. А если какой-либо из этих рейсов отменят, то пассажирам вернут бонусами не только полную стоимость билета, но и 25% дополнительно.

Распродажа будет продолжаться до 26 декабря и будет распространяться на рейсы с 15 января по 14 апреля 2022 года, однако в списке существуют исключения, поэтому нужно мониторить. Купить билеты по сниженной цене можно в обе стороны, однако количество акционных ограничено.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания Wizz Air открыла новые маршруты из аэропорта "Киев" в Европу. Первый такой рейс уже совершили 16 декабря. Пассажиры прилетели в Украину из Стокгольма.

Напомним, что украинский лоукостер SkyUp 15 декабря выполнил первый рейс из Одессы в Тель-Авив. Время полета составляло 2,5 часа.

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