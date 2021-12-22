Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Український лоукостер продає дешеві квитки до Європи: ціни та напрямки

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
22 грудня, 13:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Також зі Львова запускають рейс до Тбілісі, його виконуватимуть до 1 лютого
До Праги рейси будуть виконувати двічі на тиждень
До Праги рейси будуть виконувати двічі на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська авіакомпанія Bees Airline запустила нові рейси зі Львова, їх виконуватимуть не лише до Києва, а і до Праги, Барселони та Тбілісі.

Про це повідомляє "Львівський портал".

Реклама

До Праги рейси будуть виконувати двічі на тиждень – по понеділках та п'ятницях. Коштуватимуть такі квитки від 1335 грн в один бік.

  • У понеділок – виліт зі Львова о 15:30, прибуття до Праги о 16:00 год. Виліт із Праги о 17:00, а прибуття до Львова о 19:30 год.
  • У п'ятницю – виліт зі Львова о 10:30, прибуття до Праги о 11:00 год. Виліт із Праги о 12:00, а прибуття до Львова о 14:30 год.

У Барселону Bees Airline літатиме у середу та неділю. Тут єдиний графік – виліт зі Львова о 11:20 год., приліт – о 13:30 год. Виліт із Барселони – о 14:30 год., приліт до Львова – о 18:35 год. Квитки на літак коштують від 1605 грн.

Реклама

"Така комбінація двох трафіків, коли частина пасажирів із Києва летять до Львова, а частина підсідає у Львові і далі летить до Барселони та Праги великими літаками – вдало себе виправдала. Зворотно люди повертають до Львова, і цим же великим літаком можуть вилетіти до Києва. Ми вдячні Bees Airline за таке рішення, і прихід до Львова саме в зимовий сезон", – повідомила керівник аеропорту "Львів" Тетяна Романовська.

А в кінці року, 28 грудня, зі Львова запускають рейс до Тбілісі. Наразі квитки можна купити лише на дев’ять рейсів, до 1 лютого 2022 року. Проте, маршрут можуть продовжити – рішення приймуть у січні. А до того часу, рейси виконуватимуть двічі на тиждень, коштуватимуть вони від 1580 грн. в один бік.

"Усі міжнародні напрямки, які ми в грудні відкриваємо зі Львова, мало хто із перевізників виконував до цього взимку. Ми перші відновлюємо зимові подорожі для львів’ян за цими напрямками і прагнемо, аби не лише кияни побачили красу Львова та Львівщини, а й іноземні туристи, які точно закохаються у це місто. Та на цьому зупинятися не плануємо, а вже працюємо над розширенням мережі польотів і частоти рейсів у літній період 2022 року, зокрема до Греції та інших привабливих туристичних напрямків", – повідомив гендиректор авіаперевізника Bees Airline Євген Хайнацький.

Реклама

Куди можна дешево полетіти?

Українська авіакомпанія МАУ знизила ціни на десятки рейсів. На деякі напрямки знижка становить до 15%, а квитки коштують від 659 гривень.

Йдеться про базовий тариф, який передбачає ручну поклажу до 7 кілограмів розмірами 55 х 40 х 20 см. А якщо якийсь із цих рейсів скасують, то пасажирам повернуть бонусами не лише повну вартість квитка, а й 25% додатково.

Розпродаж триватиме до 26 грудня та поширюватиметься на рейси з 15 січня до 14 квітня 2022 року, проте у списку є винятки, тож потрібно моніторити. Купити квитки за зниженою ціною можна в обидві сторони, проте кількість акційних обмежена.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія Wizz Air відкрила нові маршрути з аеропорту "Київ" до Європи. Перший такий рейс уже здійснили 16 грудня. Пасажири прилетіли до України зі Стокгольму.

Нагадаємо, що український лоукостер SkyUp 15 грудня виконав перший рейс із Одеси до Тель-Авіва. Час польоту становив 2,5 години.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ринок праці
Як знайти роботу швидко та ефективно
Отримати картки з порадами
МАЙБУТНЄ ПОРЯД
Як нові технології змінюють теплову енергетику
Поїхали!
Новорічні лайфхаки
Як вибрати "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.26

Російський рубль (₽)

0.3687

Євро (€)

30.79

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
29,98
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти