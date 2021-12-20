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Украинский лоукостер продает дешевые билеты из Киева во Львов: сколько стоят

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
20 декабря, 20:45
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За перелет можно рассчитаться тысячей, которую начисляют за вакцинацию по программе "єПідтримка"
Перелет в столицу длится всего час
Перелет в столицу длится всего час / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания Bees Airline запустила регулярные полеты из Киева в Львов по сверхнизким ценам. Лоукостер будет летать по этому маршруту четыре-шесть раз в неделю.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Перелет в столицу длится всего час, а приземляется самолет в аэропорту "Киев". Минимальная стоимость билета – 621 грн, в обратном направлении – 680 грн. Поскольку билеты достаточно дешевы, они не предусматривают путешествие с багажом, только с ручной кладью.

Кроме того, в компании сообщили, что рассчитаться за перелет можно деньгами, которые по программе "єПідтримка" предусмотрены украинцам, вакцинированным двумя дозами.

"Мы присоединились к программе и уже открыли возможность для наших граждан воспользоваться этой тысячей на рейсах Киев-Львов и Киев-Одесса. То есть, на всех внутренних рейсах, выполняемых нашей авиакомпанией. Стоимость от 620 грн конкурирует только с купе-вагоном. Поэтому надеемся на то, что украинцы пересядут на самолеты", – отмечает гендиректор авиакомпании Bees Airline Евгений Хайнацкий.

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Что будет с билетами?

Авиакомпании планируют повысить стоимость билетов, среди причин не только пандемия COVID-19.

Как говорит гендиректор известного лоукостера Ryanair Майкл О'Лири, это рост спроса на путешествия летом 2022-го после открытия границ и сокращения пропускной способности авиакомпаний.

Такой сценарий для лоукостера прогнозируют и в американском инвестиционном банке JP Morgan. Они отмечают, что на сегодняшний день уже трудно найти дешевые авиабилеты.

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Эксперты подчеркивают, что в прошлом году авиакомпании пытались возобновить путешествия, прекратившиеся из-за закрытия границ, на что повлияла пандемия наводнения. Поэтому в 2020 году существенно снизили стоимость авиаперелетов.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания Wizz Air открыла новые маршруты из аэропорта "Киев" в Европу. Первый такой рейс уже совершили 16 декабря. Пассажиры прилетели в Украину из Стокгольма.

Напомним, что украинский лоукостер SkyUp 15 декабря выполнил первый рейс из Одессы в Тель-Авив. Время полета составляло 2,5 часа.

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