Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського? 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

SkyUp запустив новий рейс з Одеси: куди можна відлетіти

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 11:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На борту пасажирам пропонують спеціальне меню Kosher Chicken SkyBox
Аавіакомпанія літає в Тель-Авів ще з Києва
Аавіакомпанія літає в Тель-Авів ще з Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Український лоукостер SkyUp 15 грудня виконав перший рейс із Одеси до Тель-Авіва. Час польоту становив 2,5 години.

Як повідомили в ЦТС, рейс виконуватимуть раз на тиждень.

Реклама

Зараз літак літає в середу, а вже з 27 березня 2022 року рейс виконуватиметься по понеділках. Більше того, з 27 травня він може літати по понеділках, четвергах та неділях.

На борту пасажирам пропонують спеціальне меню Kosher Chicken SkyBox. Воно відповідає вимогам кашруту.

/ Фото: скріншот

Реклама

Зазначимо, що, крім рейсу з Одеси, авіакомпанія літає до Тель-Авіва ще з Києва. Туди літаки літають щовівторка, середи, четвера та неділі.

Навесні SkyUp збирається відкрити маршрути зі Львова та Харкова.

Нові рейси

Авіакомпанія МАУ з 25 грудня запустить перший рейс Одеса – Івано-Франківськ – Одеса. Щотижня рейс розпочне курсувати з 16 січня.

Реклама

Крім того, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає чартерні новорічні рейси до екзотичних курортів Домінікани, Мексики та Мальдів.

Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес- та економ-класу. Поки що невідомо, скільки ці квитки коштуватимуть і яким буде графік польотів.

Раніше ми повідомляли, що Qatar Airways 9 грудня виконала перший регулярний рейс до Одеси з Дохи. Пасажири подорожують середньомагістральними літаками Airbus A320.

Нагадаємо, влітку МАУ запустила нові рейси до європейських країн – Франції, Іспанії та Португалії.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.2

Російський рубль (₽)

0.3685

Євро (€)

30.62

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,20
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти