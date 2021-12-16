SkyUp запустил новый рейс из Одессы: куда можно улететь

Украинский лоукостер SkyUp 15 декабря выполнил первый рейс из Одессы в Тель-Авив. Время полета составило 2,5 часа.
Как сообщили в ЦТС, рейс будут выполнять раз в неделю.
Сейчас самолет летает по средам, а уже с 27 марта 2022 года рейс будет выполняться по понедельникам. Больше того, с 27 мая он может летать по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
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На борту пассажирам предлагают специальное меню Kosher Chicken SkyBox. Оно соответствует требованиям кашрута.
Отметим, что помимо рейса из Одессы, авиакомпания летает в Тель-Авив еще из Киева. Туда самолеты летают каждые вторник, среду, четверг и воскресенье.
Весной SkyUp собирается открыть маршруты из Львова и Харькова.
Новые рейсы
Авиакомпания МАУ с 25 декабря запустит первый рейс Одесса – Ивано-Франковск – Одесса. Еженедельно рейс начнет курсировать с 16 января.
Кроме того, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает чартерные новогодние рейсы к экзотическим курортам Доминиканы, Мексики и Мальдив.
Для пассажиров будут доступны билеты бизнес- и эконом-класса. Пока неизвестно, сколько эти билеты будут стоить и каким будет график полетов.
Ранее мы сообщали, что Qatar Airways 9 декабря выполнила первый регулярный рейс в Одессу из Дохи. Пассажиры путешествуют на среднемагистральных самолетах Airbus A320.
Напомним, летом МАУ запустила новые рейсы в европейские страны – Францию, Испанию и Португалию.