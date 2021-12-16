Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского? 🐸 Руслану обвинили в коррупции
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

SkyUp запустил новый рейс из Одессы: куда можно улететь

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
16 декабря, 11:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На борту пассажирам предлагают специальное меню Kosher Chicken SkyBox
Аавиакомпания летает в Тель-Авив еще из Киева
Аавиакомпания летает в Тель-Авив еще из Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский лоукостер SkyUp 15 декабря выполнил первый рейс из Одессы в Тель-Авив. Время полета составило 2,5 часа.

Как сообщили в ЦТС, рейс будут выполнять раз в неделю.

Реклама

Сейчас самолет летает по средам, а уже с 27 марта 2022 года рейс будет выполняться по понедельникам. Больше того, с 27 мая он может летать по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

На борту пассажирам предлагают специальное меню Kosher Chicken SkyBox. Оно соответствует требованиям кашрута.

/ Фото: скриншот

Реклама

Отметим, что помимо рейса из Одессы, авиакомпания летает в Тель-Авив еще из Киева. Туда самолеты летают каждые вторник, среду, четверг и воскресенье.

Весной SkyUp собирается открыть маршруты из Львова и Харькова.

Новые рейсы

Авиакомпания МАУ с 25 декабря запустит первый рейс Одесса – Ивано-Франковск – Одесса. Еженедельно рейс начнет курсировать с 16 января.

Реклама

Кроме того, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает чартерные новогодние рейсы к экзотическим курортам Доминиканы, Мексики и Мальдив.

Для пассажиров будут доступны билеты бизнес- и эконом-класса. Пока неизвестно, сколько эти билеты будут стоить и каким будет график полетов.

Ранее мы сообщали, что Qatar Airways 9 декабря выполнила первый регулярный рейс в Одессу из Дохи. Пассажиры путешествуют на среднемагистральных самолетах Airbus A320.

Напомним, летом МАУ запустила новые рейсы в европейские страны – Францию, Испанию и Португалию.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.2

Российский рубль (₽)

0.3685

Евро (€)

30.62

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,20
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять