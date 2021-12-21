Отдохнуть в Европе стало дешевле: МАУ устроила новогоднюю распродажу билетов

Украинская авиакомпания МАУ снизила цены на десятки рейсов. На некоторые направления скидка составляет до 15%, а билеты стоят от 659 гривен.
Об этом сообщает lowcost.ua.
Какие условия?
Билеты снизились на базовый тариф из Киева и Одессы. Этот тариф предусматривает ручную кладь до 7 килограмм и размером 55х40х20 см. А если какой-нибудь из этих рейсов отменят, то пассажирам вернут бонусами не только полную стоимость билета, но и 25% дополнительно.
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Эта распродажа будет продолжаться до 26 декабря и распространяется на рейсы с 15 января 2021 по 14 апреля 2022 года, однако в списке есть исключения, поэтому нужно мониторить. Купить пониженные билеты можно в две стороны, однако количество акционных билетов ограничено.
Забронировать такие билеты можно на официальном сайте компании или в других сервисах бронирования билетов.
На какие рейсы снизили цены?
Из Киева:
- Вильнюс – от 653 гривен;
- Милан – от 1 265 гривен;
- Рим – от 1 333 гривен;
- Прага – от 1 401 гривны;
- Ереван – от 1 645 гривен;
- Тбилиси – от 1890 гривен;
- Стамбул – от 1 944 гривны;
- Ларнака – от 1985 гривен;
- Барселона – от 2 094 гривен;
- Баку – от 2 203 гривен;
- Кишинев – от 2 230 гривен;
- Париж – от 2 896 гривен;
- Амстердам – от 2 964 гривен;
- Дубай – от 3331 гривны;
- Каир – от 3495 гривен;
- Ташкент – от 3821 гривны;
- Женева – от 4 922 гривен.
Из Одессы:
- Вильнюс – от 1401 гривны;
- Ереван – от 1 700 гривен;
- Прага – от 1 713 гривен;
- Рим – от 1 944 гривен;
- Милан – 1 972 гривен;
- Тбилиси – от 2080 гривен;
- Ларнака – от 2298 гривен;
- Стамбул – от 2 352 гривен;
- Париж – от 2 611 гривен;
- Барселона – от 2 624 гривен;
- Амстердам – от 2 760 гривен;
- Кишинев – от 3 005 гривен;
- Баку – от 3 032 гривен;
- Женева – от 3 100 гривен;
- Дубай – от 3413 гривен;
- Каир – от 3862 гривен;
- Ташкент – от 4664 гривен.
SkyUp запустил новый рейс
Украинский лоукостер SkyUp 15 декабря выполнил первый рейс из Одессы в Тель-Авив. Время полета составляло 2,5 часа.
Сейчас самолет летает в среду, а уже с 27 марта 2022 рейс будет выполняться по понедельникам. Более того, с 27 мая он может летать по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
На борту пассажирам предлагается специальное меню Kosher Chicken SkyBox. Оно отвечает требованиям кашрута.
Ранее мы сообщали, что Qatar Airways 9 декабря выполнила первый регулярный рейс в Одессу из Дохи. Пассажиры путешествуют по среднемагистральным самолетам Airbus A320.
Напомним, летом МАУ запустила новые рейсы в европейские страны – Францию, Испанию и Португалию.