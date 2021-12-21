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Отдохнуть в Европе стало дешевле: МАУ устроила новогоднюю распродажу билетов

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
21 декабря, 13:15
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Цены снизили на базовый тариф из Киева и Одессы
Эта распродажа продлится до 26 декабря
Эта распродажа продлится до 26 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания МАУ снизила цены на десятки рейсов. На некоторые направления скидка составляет до 15%, а билеты стоят от 659 гривен.

Об этом сообщает lowcost.ua.

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Какие условия?

Билеты снизились на базовый тариф из Киева и Одессы. Этот тариф предусматривает ручную кладь до 7 килограмм и размером 55х40х20 см. А если какой-нибудь из этих рейсов отменят, то пассажирам вернут бонусами не только полную стоимость билета, но и 25% дополнительно.

Эта распродажа будет продолжаться до 26 декабря и распространяется на рейсы с 15 января 2021 по 14 апреля 2022 года, однако в списке есть исключения, поэтому нужно мониторить. Купить пониженные билеты можно в две стороны, однако количество акционных билетов ограничено.

Забронировать такие билеты можно на официальном сайте компании или в других сервисах бронирования билетов.

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На какие рейсы снизили цены?

Из Киева:

  • Вильнюс – от 653 гривен;
  • Милан – от 1 265 гривен;
  • Рим – от 1 333 гривен;
  • Прага – от 1 401 гривны;
  • Ереван – от 1 645 гривен;
  • Тбилиси – от 1890 гривен;
  • Стамбул – от 1 944 гривны;
  • Ларнака – от 1985 гривен;
  • Барселона – от 2 094 гривен;
  • Баку – от 2 203 гривен;
  • Кишинев – от 2 230 гривен;
  • Париж – от 2 896 гривен;
  • Амстердам – от 2 964 гривен;
  • Дубай – от 3331 гривны;
  • Каир – от 3495 гривен;
  • Ташкент – от 3821 гривны;
  • Женева – от 4 922 гривен.

/ Фото: скриншот

Из Одессы:

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  • Вильнюс – от 1401 гривны;
  • Ереван – от 1 700 гривен;
  • Прага – от 1 713 гривен;
  • Рим – от 1 944 гривен;
  • Милан – 1 972 гривен;
  • Тбилиси – от 2080 гривен;
  • Ларнака – от 2298 гривен;
  • Стамбул – от 2 352 гривен;
  • Париж – от 2 611 гривен;
  • Барселона – от 2 624 гривен;
  • Амстердам – от 2 760 гривен;
  • Кишинев – от 3 005 гривен;
  • Баку – от 3 032 гривен;
  • Женева – от 3 100 гривен;
  • Дубай – от 3413 гривен;
  • Каир – от 3862 гривен;
  • Ташкент – от 4664 гривен.

SkyUp запустил новый рейс

Украинский лоукостер SkyUp 15 декабря выполнил первый рейс из Одессы в Тель-Авив. Время полета составляло 2,5 часа.

Сейчас самолет летает в среду, а уже с 27 марта 2022 рейс будет выполняться по понедельникам. Более того, с 27 мая он может летать по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

На борту пассажирам предлагается специальное меню Kosher Chicken SkyBox. Оно отвечает требованиям кашрута.

Ранее мы сообщали, что Qatar Airways 9 декабря выполнила первый регулярный рейс в Одессу из Дохи. Пассажиры путешествуют по среднемагистральным самолетам Airbus A320.

Напомним, летом МАУ запустила новые рейсы в европейские страны – Францию, Испанию и Португалию.

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