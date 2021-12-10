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Qatar Airways запустила новый рейс: кто и куда может улететь

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
10 декабря, 11:54
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Самолеты Airbus A320 выполняют рейсы бизнес и эконом-классов
Одесса стала вторым украинским аэропортом в маршрутной сети Qatar Airways
Одесса стала вторым украинским аэропортом в маршрутной сети Qatar Airways / Фото: скриншот

Авиакомпания Qatar Airways 9 декабря выполнила первый регулярный рейс в Одессу из Дохи. Пассажиры путешествуют на среднемагистральных самолетах Airbus A320.

Об этом сообщает avianews.com.

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Qatar Airways будет выполнять рейс трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

  • Доха 08:30 – Одесса 12:45, вторник, четверг, суббота.
  • Одесса 16:45 – Доха 22:50, вторник, четверг, суббота.

"Мы ожидаем, что рейсы Доха-Одесса будут пользоваться значительным спросом среди моряков и работников сферы морских перевозок со всего мира", – отметил исполнительный директор Qatar Airways Group Акбар Аль-Бакер.

Самолеты Airbus A320 выполняют рейсы бизнес и эконом-классов. В нем 132 места: 12 в бизнес-классе и 120 в эконом-классе.

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Кресла бизнес-класса раскладываются как кровати, на которых пассажиры могут отдохнуть. Также в самолете можно бесплатно воспользоваться развлекательной системой, зарядить ноутбуки с помощью розеток, которые есть в салоне.

Отметим, что Одесса стала вторым украинским аэропортом в маршрутной сети Qatar Airways. Она летает еще в Киев.

Новые рейсы к морю

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает чартерные новогодние рейсы к экзотическим курортам Доминиканы, Мексики и Мальдив. Рейсы запустят с 27 декабря.

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Для пассажиров будут доступны билеты бизнес- и эконом-класса. Пока неизвестно, сколько эти билеты будут стоить и каким будет график полетов.

Ранее мы сообщали, что украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины", базирующаяся в международном аэропорту "Борисполь", запустила специальные SPA-тарифы на своих рейсах. С их помощью можно добраться в более отдаленные уголки планеты, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, что летом МАУ запустила новые рейсы в европейские страны – Францию, Испанию и Португалию.

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