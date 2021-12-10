Qatar Airways запустила новий рейс: хто і куди може відлетіти

Літаки Airbus A320 виконують рейси бізнес та економ-класів

Одеса стала другим українським аеропортом у маршрутній мережі Qatar Airways / Фото: скріншот

Авіакомпанія Qatar Airways 9 грудня виконала перший регулярний рейс до Одеси з Дохи. Пасажири подорожують середньомагістральними літаками Airbus A320.

Про це повідомляє avianews.com.

Реклама

Qatar Airways виконуватиме рейс тричі на тиждень – по вівторках, четвергах та суботах.

Доха 08:30 – Одеса 12:45, вівторок, четвер, субота.

Одеса 16:45 – Доха 22:50, вівторок, четвер, субота.

"Ми очікуємо, що рейси Доха-Одеса будуть мати значний попит серед моряків та працівників сфери морських перевезень з усього світу" , – зазначив виконавчий директор Qatar Airways Group Акбар Аль-Бакер.

Літаки Airbus A320 виконують рейси бізнес та економ-класів. У ньому 132 місця: 12 у бізнес-класі та 120 у економ-класі.

Реклама

Крісла бізнес-класу розкладаються як ліжка, на яких пасажири можуть відпочити. Також у літаку можна безкоштовно скористатися розважальною системою, зарядити ноутбуки за допомогою розеток, які є у салоні.

Зазначимо, що Одеса стала другим українським аеропортом у маршрутній мережі Qatar Airways. Вона літає ще до Києва.

Нові рейси до моря

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає чартерні новорічні рейси до екзотичних курортів Домінікани, Мексики та Мальдів. Рейси запустять із 27 грудня.

Реклама

Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес- та економ-класу. Поки що невідомо, скільки ці квитки коштуватимуть і яким буде графік польотів.

Раніше ми повідомляли, що українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", що базується у міжнародному аеропорту "Бориспіль", запустила спеціальні SPA-тарифи на своїх рейсах. З їх допомогою можна дістатися більш віддалених куточків планети, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що влітку МАУ запустила нові рейси до європейських країн – Францію, Іспанію та Португалію.