Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Qatar Airways запустила новий рейс: хто і куди може відлетіти

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
10 грудня, 11:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Літаки Airbus A320 виконують рейси бізнес та економ-класів
Одеса стала другим українським аеропортом у маршрутній мережі Qatar Airways
Одеса стала другим українським аеропортом у маршрутній мережі Qatar Airways / Фото: скріншот

Авіакомпанія Qatar Airways 9 грудня виконала перший регулярний рейс до Одеси з Дохи. Пасажири подорожують середньомагістральними літаками Airbus A320.

Про це повідомляє avianews.com.

Реклама

Qatar Airways виконуватиме рейс тричі на тиждень – по вівторках, четвергах та суботах.

  • Доха 08:30 – Одеса 12:45, вівторок, четвер, субота.
  • Одеса 16:45 – Доха 22:50, вівторок, четвер, субота.

"Ми очікуємо, що рейси Доха-Одеса будуть мати значний попит серед моряків та працівників сфери морських перевезень з усього світу" , – зазначив виконавчий директор Qatar Airways Group Акбар Аль-Бакер.

Літаки Airbus A320 виконують рейси бізнес та економ-класів. У ньому 132 місця: 12 у бізнес-класі та 120 у економ-класі.

Реклама

Крісла бізнес-класу розкладаються як ліжка, на яких пасажири можуть відпочити. Також у літаку можна безкоштовно скористатися розважальною системою, зарядити ноутбуки за допомогою розеток, які є у салоні.

Зазначимо, що Одеса стала другим українським аеропортом у маршрутній мережі Qatar Airways. Вона літає ще до Києва.

Нові рейси до моря

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає чартерні новорічні рейси до екзотичних курортів Домінікани, Мексики та Мальдів. Рейси запустять із 27 грудня.

Реклама

Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес- та економ-класу. Поки що невідомо, скільки ці квитки коштуватимуть і яким буде графік польотів.

Раніше ми повідомляли, що українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", що базується у міжнародному аеропорту "Бориспіль", запустила спеціальні SPA-тарифи на своїх рейсах. З їх допомогою можна дістатися більш віддалених куточків планети, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що влітку МАУ запустила нові рейси до європейських країн – Францію, Іспанію та Португалію.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,43
19,30
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
19,00
33,88
30,87
30,27
18,96
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти