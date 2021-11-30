Qatar Airways запускає нові рейси з України до моря: куди можна купити квитки зі знижкою

Зараз авіакомпанія літає до Києва з Дохи 10 разів на тиждень, а скоро буде – 14

Літаки Qatar Airways літатимуть до Борисполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Qatar Airways з 16 грудня планує відновити докризову частоту польотів із Дохи до Києва та запускає нові рейси.

Як повідомив avianews.com, таких рейсів буде 14.

Реклама

Наразі Qatar Airways літає до Києва 10 разів на тиждень. А чотири нові рейси дозволять покращити сполучення України з містами Близького Сходу, США та курортами: Коломбо, Сейшели, Пхукет, Бангкок, Занзібар.

З 16 грудня запустять рейси:

Доха 02:15 — Київ 07:00, щоденно;

Доха 08:35 — Київ 13:20, щоденно;

Київ 09:50 – Доха 16:10, щоденно;

Київ 16:40 – Доха 23:00, щоденно.

Літаки Qatar Airways літатимуть до Борисполя середньомагістральними літаками Airbus A320. У таких літаках – 12 місць бізнес-класу та 120 місць економ-класу.

Реклама

Крім того, авіакомпанія з 9 грудня відкриває новий напрямок в Україну – літаки літатимуть до Одеси. На перших етапах рейс виконуватимуть тричі на тиждень.

Зазначимо, що для пасажирів ще діють знижки на квитки у рамках акції "Чорна п'ятниця", яка триватиме до 2 грудня.

Нові рейси з України

Днями нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запустила перші рейси із Запоріжжя до Києва та з Києва до Львова. Ціна на квитки стартує від 800 гривень.

Реклама

А європейська авіакомпанія LOT відкриває новий рейс з України до Польщі – рейс виконуватимуть зі Львова до Нової Гури.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомляє про найактуальніші регулярні маршрути протягом осені. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" пасажири можуть відлетіти до Львова чи Одеси.