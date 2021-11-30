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Qatar Airways запускає нові рейси з України до моря: куди можна купити квитки зі знижкою

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
30 листопада, 19:25
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Зараз авіакомпанія літає до Києва з Дохи 10 разів на тиждень, а скоро буде – 14
Літаки Qatar Airways літатимуть до Борисполя
Літаки Qatar Airways літатимуть до Борисполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Qatar Airways з 16 грудня планує відновити докризову частоту польотів із Дохи до Києва та запускає нові рейси.

Як повідомив avianews.com, таких рейсів буде 14.

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Наразі Qatar Airways літає до Києва 10 разів на тиждень. А чотири нові рейси дозволять покращити сполучення України з містами Близького Сходу, США та курортами: Коломбо, Сейшели, Пхукет, Бангкок, Занзібар.

З 16 грудня запустять рейси:

  • Доха 02:15 — Київ 07:00, щоденно;
  • Доха 08:35 — Київ 13:20, щоденно;
  • Київ 09:50 – Доха 16:10, щоденно;
  • Київ 16:40 – Доха 23:00, щоденно.

Літаки Qatar Airways літатимуть до Борисполя середньомагістральними літаками Airbus A320. У таких літаках – 12 місць бізнес-класу та 120 місць економ-класу.

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Крім того, авіакомпанія з 9 грудня відкриває новий напрямок в Україну – літаки літатимуть до Одеси. На перших етапах рейс виконуватимуть тричі на тиждень.

Зазначимо, що для пасажирів ще діють знижки на квитки у рамках акції "Чорна п'ятниця", яка триватиме до 2 грудня.

Нові рейси з України

Днями нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запустила перші рейси із Запоріжжя до Києва та з Києва до Львова. Ціна на квитки стартує від 800 гривень.

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А європейська авіакомпанія LOT відкриває новий рейс з України до Польщі – рейс виконуватимуть зі Львова до Нової Гури.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомляє про найактуальніші регулярні маршрути протягом осені. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" пасажири можуть відлетіти до Львова чи Одеси.

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Редактор розділу "Гроші"

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