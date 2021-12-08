Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

МАУ запускає новорічні рейси на популярні курорти: куди можна полетіти

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
8 грудня, 17:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Здійснювати рейси МАУ буде разом з туристичним оператором "Компас"
Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес та економ-класу
Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес та економ-класу / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає чартерні новорічні рейси до екзотичних курортів Домінікани, Мексики та Мальдів.

Як повідомляє пресслужба, початок польотів заплановано на 27 грудня поточного року.

Реклама

"Зважаючи на те, що відновлення польотів далекомагістральних літаків Boeing 777-200ER планується у другому кварталі наступного року, програма далекомагістральних рейсів в Пунта-Кану, Канкун, Мале буде виконуватися на ВС Boeing 767-300ER авіакомпанії партнера "ЄвроАтлантік", – наголошують у "МАУ".

Здійснювати рейси МАУ буде разом з туристичним оператором "Компас".

Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес та економ-класу. Наразі невідомо, скільки ці квитки коштуватимуть та яким буде графік польотів.

Реклама

Правила польотів літаками МАУ

Через карантин та пандемію пасажири внутрішніх регіональних рейсів МАУ зобов’язані перед вильотом пред’явити один з цих документів:

  • Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію однією дозою дводозного препарату (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);
  • Документ про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19;
  • Довідка про негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус, що зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту;
  • Документ про отримання однієї дози вакцини від коронавірусу;

Раніше ми повідомляли, що українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", яка базується в міжнародному аеропорту "Бориспіль", запустила спеціальні SPA-тарифи на своїх рейсах. З їх допомогою можна дістатися в більш віддалені куточки планети, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що влітку МАУ запустила нові рейси в європейські країни – Францію, Іспанію і Португалію.

літакрейсиМАУ
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.33

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.73

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,33
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти