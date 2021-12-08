Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Бенфика - Динамо: онлайн Бенфика - Динамо: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

МАУ запускает новогодние рейсы на популярные курорты: куда можно улететь

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
8 декабря, 17:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Совершать рейсы МАУ будет вместе с туристическим оператором "Компас"
Для пассажиров будут доступны билеты бизнес и эконом-класса
Для пассажиров будут доступны билеты бизнес и эконом-класса / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает чартерные новогодние рейсы к экзотическим курортам Доминиканы, Мексики и Мальдив.

Как сообщает прессслужба, начало полетов намечено на 27 декабря текущего года.

Реклама

"Учитывая, что возобновление полетов дальнемагистральных самолетов Boeing 777-200ER планируется во втором квартале следующего года, программа дальнемагистральных рейсов в Пунта-Кану, Канкун, Мале будет выполняться на ВС Boeing 767-300ER авиакомпании партнера "ЕвроАтлантик", – отмечают в "МАУ".

Совершать рейсы МАУ будет вместе с туристическим оператором "Компас".

Для пассажиров будут доступны билеты бизнес и эконом-класса. Пока неизвестно, сколько эти билеты будут стоить и каким будет график полетов.

Реклама

Правила полетов самолетами МАУ

Через карантин и пандемию пассажиры внутренних региональных рейсов МАУ обязаны перед вылетом предъявить один из этих документов:

  • Международный, внутренний или иностранный сертификат вакцинации одной дозой двудозного препарата (желтые сертификаты) или одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);
  • документ о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19;
  • Справка об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета;
  • документ о получении одной дозы вакцины от коронавируса;

Ранее мы сообщали, что украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины", базирующаяся в международном аэропорту "Борисполь", запустила специальные SPA-тарифы на своих рейсах. С их помощью можно добраться в более отдаленные уголки планеты, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, что летом МАУ запустила новые рейсы в европейские страны – Францию, Испанию и Португалию.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.33

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.73

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,33
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять