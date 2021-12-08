МАУ запускает новогодние рейсы на популярные курорты: куда можно улететь

Совершать рейсы МАУ будет вместе с туристическим оператором "Компас"

Для пассажиров будут доступны билеты бизнес и эконом-класса / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает чартерные новогодние рейсы к экзотическим курортам Доминиканы, Мексики и Мальдив.

Как сообщает прессслужба, начало полетов намечено на 27 декабря текущего года.

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"Учитывая, что возобновление полетов дальнемагистральных самолетов Boeing 777-200ER планируется во втором квартале следующего года, программа дальнемагистральных рейсов в Пунта-Кану, Канкун, Мале будет выполняться на ВС Boeing 767-300ER авиакомпании партнера "ЕвроАтлантик", – отмечают в "МАУ".

Совершать рейсы МАУ будет вместе с туристическим оператором "Компас".

Для пассажиров будут доступны билеты бизнес и эконом-класса. Пока неизвестно, сколько эти билеты будут стоить и каким будет график полетов.

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Правила полетов самолетами МАУ

Через карантин и пандемию пассажиры внутренних региональных рейсов МАУ обязаны перед вылетом предъявить один из этих документов:

Международный, внутренний или иностранный сертификат вакцинации одной дозой двудозного препарата (желтые сертификаты) или одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);

документ о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19;

Справка об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета;

документ о получении одной дозы вакцины от коронавируса;

Ранее мы сообщали, что украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины", базирующаяся в международном аэропорту "Борисполь", запустила специальные SPA-тарифы на своих рейсах. С их помощью можно добраться в более отдаленные уголки планеты, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, что летом МАУ запустила новые рейсы в европейские страны – Францию, Испанию и Португалию.