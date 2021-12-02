Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Из моря в горы: МАУ запускает новый рейс

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
2 декабря, 10:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рейс будет курсировать каждое воскресенье
МАУ запустила новый рейс
МАУ запустила новый рейс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Авиакомпания МАУ с 25 декабря запустит первый рейс Одесса – Ивано-Франковск – Одесса.

Об этом сообщает Международный аэропорт "Одесса".

Реклама

Еженедельно рейс начнет курсировать с 16 января. Билеты уже можно купить на официальном сайте авиакомпании. Стоимость в одну сторону варьируется от 2086 грн. до 3443 грн.

Продолжительность пути – 1 час. 15 мин.

К морю можно и за границу

Авиакомпания Qatar Airways с 16 декабря планирует возобновить докризисную частоту полетов из Дохи в Киев и запускает новые рейсы. Таких рейсов будет 14.

Реклама

Сейчас Катар Airways летает в Киев 10 раз в неделю. А четыре новых рейса позволят улучшить сообщение Украины с городами Ближнего Востока, США и курортами, как Коломбо, Сейшелы, Пхукет, Бангкок, Занзибар.

Журналисты "Сегодня" сообщали также, что совсем недавно новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines запустила первые рейсы из Запорожья в Киев и из Киева во Львов. Цена на билеты стартует от 800 гривен.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3683

Евро (€)

30.84

ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,64
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять