МАУ продает акционные билеты в Европу: куда можно полететь по скидке

Скидки действуют на рейсы, которые будут выполняться в период с 13 января по 3 марта 2022 года и с 10 по 25 марта 2022 года

Акция от МАУ пройдет с 22 по 29 ноября 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания МАУ устроила распродажу авиабилетов на десятки направлений по случаю 29-летия компании. Самые дешевые международные билеты – в Вильнюс.

Как сообщает avianews.com, акция пройдет с 22 по 29 ноября 2022 года. Скидки действуют на рейсы, которые будут выполняться в период с 13 января по 3 марта 2022 года и с 10 по 25 марта 2022 года.

Реклама

По приятным ценам самолетами компании можна улететь из Борисполя в:

Вильнюс (от 600 грн);

Одесу (от 620 грн);

Берлин (от 830 грн);

Мюнхен (от 1100 грн);

Рим (от 1130 грн);

Прагу (от 1170 грн);

Милан (от 1170 грн);

Стамбул (от 1460 грн).

Немного дороже стоят билеты из Киева в Ереван, Тбилиси, Афины, Лондон, Ларнаку, Барселону, Баку, Кишинев, Амстердам, Каир, Париж, Дубай, Женеву. В эти города перелет будет стоить от 1500 грн до 4740 грн.

По аукционным тарифам можно вылететь и из других украинских городов:

Реклама

из Днепра в Тель-Авив (от 3020 грн);

из Харькова в Тель-Авив (от 2770 грн);

из Одессы с пересадкой в Киеве в удобных направлениях.

Предложенная цена действует только на некоторые маршруты и билеты. В основном – акция на посадочные документы в две стороны. А если покупать в одну – он может стоить существенно дороже.

"Количество билетов по этому предложению ограничено. Авиакомпания МАУ оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменять заявленные тарифы и сборы", – указано в описании акции.

Куда еще можно полететь?

22 ноября новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines запустили первые рейсы из Запорожья в Киев и из столицы во Львов. Цены на билеты стартуют от 800 гривен.

Реклама

Расписание рейсов Air Ocean Airlines:

Киев – Львов, с 22 ноября, ежедневно;

Киев – Черновцы, с 28 ноября, понедельник, вторник, пятница;

Харьков – Львов, с 12 декабря, четверг, воскресенье.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщает о самых актуальных регулярных маршрутах в течение осени. Из международного аэропорта "Борисполь" пассажиры могут улететь во Львов или Одессу.