МАУ продає акційні квитки до Європи: куди можна полетіти за знижкою

Знижки діють на рейси, які виконуватимуться в період з 13 січня по 3 березня 2022 року та з 10 по 25 березня 2022 року

Акція від МАУ пройде з 22 по 29 листопада 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська авіакомпанія МАУ влаштувала розпродаж авіаквитків на десятки напрямків з нагоди 29-річчя компанії. Найдешевші міжнародні квитки – у Вільнюс.

Як повідомляє avianews.com, акція пройде з 22 по 29 листопада 2022 року. Знижки діють на рейси, які виконуватимуться у період з 13 січня по 3 березня 2022 року та з 10 по 25 березня 2022 року.

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За приємними цінами літаками компанії можна відлетіти з Борисполя до:

Вільнюс (від 600 грн.);

Одесу (від 620 грн.);

Берлін (від 830 грн.);

Мюнхен (від 1100 грн.);

Рим (від 1130 грн.);

Прагу (від 1170 грн.);

Мілан (від 1170 грн.);

Стамбул (від 1460 грн.).

Трохи дорожче коштують квитки з Києва до Єревану, Тбілісі, Афін, Лондона, Ларнаки, Барселони, Баку, Кишинева, Амстердама, Каїра, Парижа, Дубаї, Женеви. У ці міста переліт коштуватиме від 1500 грн. до 4740 грн.

За аукціонними тарифами можна вилетіти і з інших українських міст:

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з Дніпра до Тель-Авіву (від 3020 грн);

з Харкова до Тель-Авіва (від 2770 грн);

з Одеси з пересадкою в Києві у зручних напрямках.

Запропонована ціна діє тільки на деякі маршрути та квитки. Здебільшого – акція на посадкові документи у дві сторони. А якщо купувати в одну – він може коштувати суттєво дорожче.

"Кількість квитків за цією пропозицією обмежена. Авіакомпанія МАУ залишає за собою право у будь-який момент без попереднього повідомлення змінювати заявлені тарифи та збори", – вказано в описі акції.

Куди ще можна полетіти?

22 листопада нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запустили перші рейси із Запоріжжя до Києва та зі столиці до Львова. Ціни на квитки стартують від 800 гривень.

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Розклад рейсів Air Ocean Airlines:

Київ – Львів, з 22 листопада, щоденно;

Київ – Чернівці, з 28 листопада, понеділок, вівторок, п'ятниця;

Харків – Львів, з 12 грудня, четвер, неділя.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомляє про найактуальніші регулярні маршрути протягом осені. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" пасажири можуть відлетіти до Львова чи Одеси.