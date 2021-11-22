Українська авіакомпанія Air Ocean відкрила новий внутрішній рейс – напрямок

Ціни на квитки залежать від класу, який вибере пасажир

Найдорожчий авіаквиток за цим маршрутом коштує 185 доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines 22 листопада запустила перший рейс із Запоріжжя до Києва.

Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв перший рейс "Запоріжжя-Київ" вирушив о 08:10 ранку.

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Рейси авіакомпанія виконуватиме щодня. Літак вилітатиме із Запоріжжя о 08:10 ранку, а з Києва о 19:00.

"Маємо розвивати запорізький аеропорт. Зараз у нас є сучасний термінал, але для ефективної роботи недостатньо хорошої картинки. Насамперед нам потрібні нові рейси, як зовнішні, так і внутрішні", – написав Куртєв.

Фото: t.me/kurtievofficial

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Ціни на квитки залежать від класу, який вибере пасажир. У середньому квиток економ-класу коштує 32 долари (850 гривень).

Такі пасажири не можуть змінити дату вильоту, маршрут та ім'я. Повернення квитків для них, також, заборонено. З багажу можна перевозити 1 одиницю – 23 кг (для дитини – багаж 10 кг) та ручну поклажу до 7 кг, розміром до 55x40x20 см.

Найдорожчий авіаквиток цим маршрутом коштує 185 доларів (4900 гривень), він Premium-класу. У вартість входить зміна дати польоту, зміна дати у разі неявки зі штрафом 50 доларів, повернення дозволено, але якщо пасажир вмрішив повернути, тому що пропустив рейс – штраф 100 доларів. З багажу 2 одиниці до 32 кг (для дітей – 10 кг) та ручна поклажа 2 одиниці до 7 кг, розміром до 55x40x20 см.

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Куди ще літатиме авіакомпанія

Air Ocean Airlines запускає внутрішні рейси – літаки літатимуть з Києва до Чернівців та Львова, а також зі Львова до Харкова.

Розклад рейсів Air Ocean Airlines:

Київ-Львів, з 22 листопада, щоденно;

Київ-Чернівці, з 28 листопада, понеділок, вівторок, п'ятниця;

Харків-Львів, з 12 грудня, четвер, неділя.

Раніше повідомляли, що європейська авіакомпанія LOT відкриває новий рейс з України до Польщі – рейс виконуватимуть зі Львова до Нової Гуру.

А ірландський лоукостер Ryanair з 2 січня 2022 року відкриває два нові міжнародні маршрути зі Львова та Херсона. Йдеться про рейси Львів – Братислава (Словаччина) та Херсон – Відень (Австрія).