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Украинская авиакомпания Air Ocean открыла новый внутренний рейс – направление

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
22 ноября, 10:36
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Цены на билеты зависят от класса, который выберет пассажир
Самый дорогой авиабилет по этому маршруту стоит 185 долларов
Самый дорогой авиабилет по этому маршруту стоит 185 долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines 22 ноября запустила первый рейс из Запорожья в Киев.

Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев первый рейс "Запорожье-Киев" отправился в 08:10 утра.

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Рейсы авиакомпания будет выполнять ежедневно. Самолет будет вылетать из Запорожья в 08:10 утра, а из Киева в 19:00.

"Должны развивать запорожский аэропорт. Сейчас у нас есть современный терминал, но для эффективной работы недостаточно хорошей картинки. В первую очередь нам нужны новые рейсы, как внешние, так и внутренние", - написав Куртев.

Фото: t.me/kurtievofficial
Фото: t.me/kurtievofficial

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Цены на билеты зависят от класса, который выберет пассажир. В среднем билет эконом-класса стоит 32 долларов (850 гривен).

Такие пассажиры, не могут изменить дату вылета, маршрут и имя. Возврат билетов длчя них, также, запрещен. Из багажа можно перевозить 1 единицу – 23 кг (для ребенка – багаж 10 кг) и ручная кладь до 7 кг, размером до 55x40x20 см.

Самый дорогой авиабилет по этому маршруту стоит 185 долларов (4900 гривен), он Premium-класса. В стоимость входит изменение даты полета, изменение даты в случае неявки со штрафом 50 долларов, возврат разрешен, но если пассажир решид вернуть, потому что пропустил рейс – штраф 100 долларов. Из багажа 2 единицы до 32 кг (для детей – 10 кг) и ручная кладь 2 единицы до 7 кг, размером до 55x40x20 см.

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Куда еще будет летать авиакомпания

Air Ocean Airlines запускает внутренние рейсы – самолеты будут летать из Киева в Черновцы и Львов, а также из Львова в Харьков.

  • Расписание рейсов Air Ocean Airlines:
  • Киев-Львов, с 22 ноября, ежедневно;
  • Киев-Черновцы, с 28 ноября, понедельник, вторник, пятница;
  • Харьков-Львов, с 12 декабря, четверг, воскресенье.

Ранее мы сообщали, что европейская авиакомпания LOT открывает новый рейс из Украины в Польшу – рейс будут выполнять из Львова в Новую Гуру.

А ирландский лоукостер Ryanair со 2 января 2022 года открывает два новых международных маршрута из Львова и Херсона. Речь идет о рейсах Львов – Братислава (Словакия) и Херсон – Вена (Австрия).

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