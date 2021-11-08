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Новая украинская авиакомпания Air Ocean снизила цены: сколько стоят билеты и куда можно полететь

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
8 ноября, 14:04
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Air Ocean Airlines продает билеты двух классов: эконом и премиум-эконом
Air Ocean Airlines продает билеты двух классов: эконом и премиум-эконом
Air Ocean Airlines продает билеты двух классов: эконом и премиум-эконом / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines обнародовала расписание первых рейсов и ввела промо-цены на авиабилеты. Самолеты будут летать в крупные украинские города.

Об этом сообщает avianews.com.

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Куда будет летать авиакомпания

В ноябре появятся четыре внутренние рейсы – самолеты будут летать из Киева в Черновцы, Львов и Запорожье, а также из Львова в Харьков.

По словам коммерческого директора Air Ocean Airlines Павла Мизина, на эти линии авиакомпания уже получила согласование слотов в аэропортах. А после того, как перевозчиак получит такие же разрешения в Днепре, Стамбуле и Аммане авиаперевозчик откроет продажу билетов на маршруты Львов-Днепр, Киев-Амман и Черновцы-Стамбул.

Расписание рейсов Air Ocean Airlines:

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  • Киев-Запорожье, с 21 ноября, ежедневно;
  • Киев-Львов, с 22 ноября, ежедневно;
  • Киев-Черновцы, с 28 ноября, понедельник, вторник, пятница;
  • Харьков-Львов, с 12 декабря, четверг, воскресенье.

Сколько стоят билеты

Компания запустила промо-акцию, в рамках которой до 20 ноября билеты на внутренние рейсы можно купить по цене от $30 (780 гривен) в одну сторону. Купить билеты по сниженных тарифах можно и по системе бронирования. Отметим, что в среднем билеты этой авиакомпании стоят около 1500 гривен.

Air Ocean Airlines продает билеты двух классов: эконом и премиум-эконом.

По промо-тарифам перелеты в эконом-класе включают перевозку ручной клади и багажа. Пассажир может сдать в багаж один чемодан весом до 23 кг и взять один предмет с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг.

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Какие услуги предлагают украинцам

В салоне самолета всем пассажирам бесплатно предлагают воду, чай, кофе и питание. А если у пассажира билет эконом-класса, то в билет включен круассан на утренних рейсах и бутерброды на вечерних.

А для пассажиров рейса Киев-Амман предусмотрено горячее питание.

Если билет класса премиум-эконом, то пассажиру предложат холодное или горячее улучшенное питание. Также такие билеты предусматривают увеличенную до двух мест норму ручной клади и перевозку двух мест багажа до 32 кг.

Что известно об авиакомпании Air Ocean Airlines

Авиакомпания была основана в сентябре 2020 года. Первый рейс регионального реактивного самолета Ан-148 состоялся 30 октября 2021 года. Перелет был совершен по маршруту Киев – Николаев.

Пока у компании есть два самолета Ан-148. До конца текущего года ожидается еще один. Еще три самолета должны появиться в течение первого-второго квартала 2022 года. Всего хотят эксплуатировать до 10 таких самолетов.

SkyUp анонсирует новые рейсы

Украинская компания-лоукостер SkyUp анонсировала новые рейсы в разные города Украины, которые начнут курсировать уже этим летом.

Новые рейсы будут соединять Запорожье и Албанию, Болгарию, Грецию, Грузию, Италию, Испанию, Кипр, Чехию и Черногорию.

Кроме того, SkyUp сообщает, что до 11 ноября можно купить билеты на летние рейсы со скидкой в 22%.

Ранее "Сегодня" писали, что на украинский рынок заходит новый испанский лоукостер, который открывает дешевые рейсы в Европу.

А также сообщали, что Ryanair запускает очень дешевый рейс из Украины в Италию.

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