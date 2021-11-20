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LOT открывает новый рейс в Европу: куда и за сколько можно улететь

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
20 ноября, 10:00
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В продаже уже есть билеты, они стоят в среднем 1213 гривен в две стороны
Рейс будут выполнять по маршруту Львов – Зеленая Гура
Рейс будут выполнять по маршруту Львов – Зеленая Гура / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейская авиакомпания LOT открывает новый рейс из Украины в Польшу – рейс будут выполнять из Львова в Новую Гуру.

Как сообщает Lowcost avia, первый рейс выполнят уже в декабре.

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Новое направление LOT планирует начать обслуживать с 10 декабря 2021 один раз в неделю.

  • из Львова – каждую пятницу, в 7:40;
  • из Зеленой Гуры – каждый четверг, в 21:40.

/ Фото: скриншот

Полет будет продолжаться 1 час 35 минут. В продаже уже есть билеты, они стоят в среднем 1213 гривен в две стороны.

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На 10 декабря, например, самый дешевый билет стоит 685 гривен, однако перевозить можно только ручную кладь. А с багажом – 1725 гривен.

/ Фото: скриншот

Новые рейсы из Украины

Air Ocean Airlines запускает внутренние рейсы – самолеты будут летать из Киева в Черновцы, Львов и Запорожье, а также из Львова в Харьков.

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Расписание рейсов Air Ocean Airlines:

  • Киев-Запорожье, с 21 ноября, ежедневно;
  • Киев-Львов, с 22 ноября, ежедневно;
  • Киев-Черновцы, с 28 ноября, понедельник, вторник, пятница;
  • Харьков-Львов, с 12 декабря, четверг, воскресенье.

А ирландский лоукостер Ryanair со 2 января 2022 года открывает два новых международных маршрута из Львова и Херсона. Речь идет о рейсах Львов – Братислава (Словакия) и Херсон – Вена (Австрия).

С 27 марта 2022 года Ryanair, также, откроет прямой рейс. из Одессы в Венецию. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

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