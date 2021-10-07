Ryanair запускает новый рейс в Италию. Куда и за сколько можно улететь

По самому низкому тарифу Value пассажир может взять с собой лишь ручную кладь

Для авиакомпании Венеция станет четвертым по счету итальянским направлением Ryanair из Одессы / Фото: Коллаж: Сегодня

Ирландский лоукостер Ryanair с 27 марта 2022 года откроет прямой рейс из Одессы в Венецию. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Сколько стоят билеты?

Авиакомпания уже начала продажу авиабилетов на этот маршрут, их можно купить на официальном сайте компании. Перелеты можно забронировать по цене от 28 евро в одну сторону и от 55,9 евро в обе.

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По самому низкому тарифу Value пассажир может взять с собой лишь ручную кладь – один предмет с габаритами до 40х25х20 см и до 10 килограмм.

Примечательно, что полеты будут осуществляться самолетами дочерней авиакомпании Malta Air. Прилетать самолет будет в основной аэропорт Марко Поло, который расположен в 13 км от города.

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Какое расписание рейсов?

Венеция 15:50 – Одесса 19:10, четверг

Венеция 18:20 – Одесса 21:40, воскресенье

Одесса 19:45 – Венеция 21:05, четверг

Одесса 22:15 – Венеция 23:35, воскресенье

Отметим, что для авиакомпании Венеция станет четвертым по счету итальянским направлением Ryanair из Одессы. Она уже продает авиабилеты в Рим, Бергамо, Милан и Болонью.

Глава Ryanair может получить бонусных 100 миллионов фунтов стерлингов

Ранее мы сообщали, что исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири может получить зарплату в размере 100 миллионов евро, несмотря на то, что Ryanair понесла огромные убытки во время пандемии.

Оказывается, что если в период с 2021 по 2024 год стоимость акций компании достигнет 21 евро, то исполнительный директор авиакомпании имеет право на бонус в размере 10 млн акций.

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А акции Ryanair почти удвоились с момента пандемии в марте 2020 года и сейчас колеблются около исторического максимума. И это несмотря на то, что в прошлом году, во время локдауна, авиакомпания понесла убытки в размере 1,1 миллиарда евро.

Ранее мы сообщали, что в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.

Также мы сообщали, что лоукостер SkyUp объявил о прибытии нового самолета, который стал 14-м по счету в украинской компании. Среднемагистральный Boeing 737-800 NG уже находится на территории международного аэропорта "Борисполь".