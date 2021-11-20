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LOT відкриває новий рейс до Європи: куди і за скільки можна полетіти

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
20 листопада, 10:00
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У продажі вже є квитки, вони коштують, у середньому, 1213 гривень у дві сторони
Рейс виконуватимуть за маршрутом Львів – Зелена Гура
Рейс виконуватимуть за маршрутом Львів – Зелена Гура / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейська авіакомпанія LOT відкриває новий рейс з України до Польщі – рейс виконуватимуть зі Львова до Нової Гури.

Як повідомляє Lowcost avia, перший рейс виконають вже у грудні.

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Новий напрямок LOT планує почати обслуговувати з 10 грудня 2021 року один раз на тиждень.

  • зі Львова – щоп’ятниці, о 7:40;
  • з Зеленої Гури – щочетверга, о 21:40.

/ Фото: скріншот

Політ триватиме 1 годину 35 хвилин. У продажі вже є квитки, вони коштують, у середньому, 1213 гривень у дві сторони.

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На 10 грудня, наприклад, найдешевший квиток коштує 685 гривень, проте перевозити можна лише ручну поклажу. А з багажем – 1725 гривень.

/ Фото: скріншот

Нові рейси з України

Air Ocean Airlines запускає внутрішні рейси – літаки літатимуть із Києва до Чернівців, Львова та Запоріжжя, а також зі Львова до Харкова.

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Розклад рейсів Air Ocean Airlines:

  • Київ-Запоріжжя, з 21 листопада, щоденно;
  • Київ-Львів, з 22 листопада, щоденно;
  • Київ-Чернівці, з 28 листопада, понеділок, вівторок, п'ятниця;
  • Харків-Львів, з 12 грудня, четвер, неділя.

А ірландський лоукостер Ryanair з 2 січня 2022 року відкриває два нові міжнародні маршрути зі Львова та Херсона. Йдеться про рейси Львів – Братислава (Словаччина) та Херсон – Відень (Австрія).

З 27 березня 2022 року Ryanair, також, відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень по четвергах та неділях.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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