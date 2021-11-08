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Нова українська авіакомпанія Air Ocean знизила ціни: скільки коштують квитки і куди можна полетіти

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
8 листопада, 14:04
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Air Ocean Airlines продає квитки двох класів: економ та преміум-економ
Air Ocean Airlines продає квитки двох класів: економ та преміум-економ
Air Ocean Airlines продає квитки двох класів: економ та преміум-економ / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines оприлюднила розклад перших рейсів та запровадила промо-ціни на авіаквитки. Літаки літатимуть у великі українські міста.

Про це повідомляє avianews.com.

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Куди літатиме авіакомпанія

У листопаді з'являться чотири внутрішні рейси – літаки літатимуть із Києва до Чернівців, Львова та Запоріжжя, а також зі Львова до Харкова.

За словами комерційного директора Air Ocean Airlines Павла Мізіна, на ці лінії авіакомпанія вже отримала узгодження слотів у аеропортах. А після того, як перевізник отримає такі ж дозволи у Дніпрі, Стамбулі та Аммані авіаперевізник відкриє продаж квитків на маршрути Львів-Дніпро, Київ-Амман та Чернівці-Стамбул.

Розклад рейсів Air Ocean Airlines:

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  • Київ-Запоріжжя, з 21 листопада, щоденно;
  • Київ-Львів, з 22 листопада, щоденно;
  • Київ-Чернівці, з 28 листопада, понеділок, вівторок, п'ятниця;
  • Харків-Львів, з 12 грудня, четвер, неділя.

Скільки коштують квитки

Компанія запустила промо-акцію, в рамках якої до 20 листопада квитки на внутрішні рейси можна купити за ціною від 30 доларів (780 гривень) в один бік. Купити квитки за зниженими тарифами можна і за системою бронювання. Зазначимо, що у середньому квитки цієї авіакомпанії коштують близько 1500 гривень.

Air Ocean Airlines продає квитки двох класів: економ та преміум-економ.

За промо-тарифами перельоти в економ-класі включають перевезення ручної поклажі та багажу. Пасажир може здати в багаж одну валізу вагою до 23 кг і взяти один предмет із габаритами до 55х40х23 см та вагою до 7 кг.

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Які послуги пропонують українцям

У салоні літака всім пасажирам безкоштовно пропонують воду, чай, каву та харчування. А якщо у пасажира квиток економ-класу, то в квиток включено круасан на ранкових рейсах та бутерброди на вечірніх.

А для пасажирів рейсу Київ-Амман передбачено гаряче харчування.

Якщо квиток класу преміум-економ, то пасажиру запропонують холодне чи гаряче покращене харчування. Також такі квитки передбачають збільшену до двох місць норму ручної поклажі та перевезення двох місць багажу до 32 кг.

Що відомо про авіакомпанію Air Ocean Airlines

Авіакомпанія була заснована у вересні 2020 року . Перший рейс регіонального реактивного літака Ан-148 відбувся 30 жовтня 2021 року. Переліт був здійснений за маршрутом Київ – Миколаїв.

Поки що компанія має два літаки Ан-148. До кінця цього року очікується ще один. Ще три літаки мають з'явитися упродовж першого-другого кварталу 2022 року. Загалом хочуть експлуатувати до 10 таких літаків.

SkyUp анонсує нові рейси

Українська компанія-лоукостер SkyUp анонсувала нові рейси у різні міста України, які почнуть курсувати вже цього літа.

Нові рейси з'єднують Запоріжжя та Албанію, Болгарію, Грецію, Грузію, Італію, Іспанію, Кіпр, Чехію та Чорногорію.

Крім того, SkyUp повідомляє, що до 11 листопада можна купити квитки на літні рейси зі знижкою 22%.

Раніше "Сьогодні" писали, що на український ринок заходить новий іспанський лоукостер, що відкриває дешеві рейси до Європи.

А також повідомляли, що Ryanair запускає дуже дешевий рейс з України до Італії.

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