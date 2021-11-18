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Bees Airline запускає новий рейс до сонячної країни: коли і куди можна буде полетіти

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
18 листопада, 11:04
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Рейси здійснюватимуться з 28 грудня у вівторок, з'явиться ще один туристичний маршрут
Bees Airline відкриває новий рейс до Грузії
Bees Airline відкриває новий рейс до Грузії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українська авіакомпанія Bees Airline запускає новий рейс до Грузії зі Львова. У Тбілісі рейси здійснюватимуться лише у визначений день.

Про це повідомили у міжнародному аеропорту "Львів" у Facebook.

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Рейси стартують з 28 грудня у вівторок. На святковий період авіакомпанія додає рейс у четвер – 30 грудня та в суботу: 8 січня та 15 січня.

Ryanair відкриває нові рейси з України

Ірландський лоукостер Ryanair з 2 січня 2022 року відкриває два нові міжнародні маршрути: зі Львова до Братислави та з Херсона до Відня.

Ціни на квитки будуть досить низькими. Мінімальна вартість квитка зі Львова до Братислави починається від 15 євро, а з Херсона до Відня від 19 євро.

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Також 27 березня 2022 року Ryanair відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень по четвергах та неділях. Перельоти можна забронювати за ціною від 28 євро в один бік та від 55,9 євро в обидві.

Раніше ми писали, що ірландський лоукостер Ryanair може завезти до України для базування 20 літаків.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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