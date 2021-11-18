Bees Airline запускає новий рейс до сонячної країни: коли і куди можна буде полетіти

Українська авіакомпанія Bees Airline запускає новий рейс до Грузії зі Львова. У Тбілісі рейси здійснюватимуться лише у визначений день.
Про це повідомили у міжнародному аеропорту "Львів" у Facebook.
Рейси стартують з 28 грудня у вівторок. На святковий період авіакомпанія додає рейс у четвер – 30 грудня та в суботу: 8 січня та 15 січня.
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Ryanair відкриває нові рейси з України
Ірландський лоукостер Ryanair з 2 січня 2022 року відкриває два нові міжнародні маршрути: зі Львова до Братислави та з Херсона до Відня.
Ціни на квитки будуть досить низькими. Мінімальна вартість квитка зі Львова до Братислави починається від 15 євро, а з Херсона до Відня від 19 євро.
Також 27 березня 2022 року Ryanair відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень по четвергах та неділях. Перельоти можна забронювати за ціною від 28 євро в один бік та від 55,9 євро в обидві.
Раніше ми писали, що ірландський лоукостер Ryanair може завезти до України для базування 20 літаків.