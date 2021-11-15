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Ryanair відкриває нові рейси з України: куди і коли можна дешево полетіти

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
15 листопада, 12:32
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Вже на початку 2022 року зі Львова та Херсона авіакомпанія запустить нові рейси до Європи
Тепер зі Львова та Херсона будуть доступні нові авіарейси
Тепер зі Львова та Херсона будуть доступні нові авіарейси / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ірландський лоукостер Ryanair з 2 січня 2022 року відкриває два нові міжнародні маршрути зі Львова та Херсона.

Про це пише avianews.com.

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Авіакомпанія відкриває такі рейси:

  • Львів – Братислава (Словаччина);
  • Херсон – Відень (Австрія).

Зі Львова до Братислави рейси здійснюватимуться тричі на тиждень, а з Херсона до Відня — двічі на тиждень.

Ціни на квитки будуть досить низькими. Мінімальна вартість квитка зі Львова до Братислави починається від 15 євро, а з Херсона до Відня – від 19 євро. За найнижчим тарифом Value пасажир може взяти із собою лише ручну поклажу.

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Ryanair запускає новий рейс до Італії

З 27 березня 2022 року Ryanair відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень по четвергах та неділях.

Авіакомпанія вже розпочала продаж авіаквитків на цей маршрут. Перельоти можна забронювати за ціною від 28 євро в один бік та від 55,9 євро в обидва.

Раніше ми писали, що ірландський лоукостер Ryanair може завезти до України для базування 20 літаків.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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